Krebs-Diagnose: FC-Bayern-Frauen mit rührender Botschaft an erkrankte Grohs

Mit nur 23 Jahren hat Maria Luisa Grohs die schreckliche Diagnose Krebs erhalten. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Jetzt sind wir deine GROHSe Stütze", stand auf einem neongelben Torhüterinnentrikot, das das Team vor dem Anpfiff beim Mannschaftsfoto in die Kamera hielt. Darunter stand: "We are with you" (wir sind bei dir).

Grohs, die seit der Saison 2022/23 Stammtorhüterin bei den Bayern-Frauen ist, hatte am Samstag öffentlich gemacht, dass bei ihr ein bösartiger Tumor diagnostiziert worden war.

Auch die Fans solidarisierten sich mit der erkrankten 23-Jährigen. "Mala, du schaffst das" und "Wir sind bei dir, Mala", stand unter anderem auf Plakaten in den Rängen.

"Das Ganze ist sicher eine Challenge, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe, dass ich sie jetzt lösen muss", sagte Grohs in einem emotionalen Video. "Aber mit der Hilfe aller hier werde ich das auf jeden Fall meistern."