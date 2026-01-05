Leere Fankurve? FC Bayern denkt über drastische Maßnahme nach

Neufahrn - Nach der Pyro-Strafe durch die Europäischen Fußball-Union UEFA könnte der FC Bayern München sein kommendes Heimspiel in der Champions League vielleicht sogar vor einer komplett leeren Fankurve austragen.

Bayern-Fans zünden Pyrotechnik beim Spiel gegen Lissabon im Dezember 2025. Das hat nun Konsequenzen. © Tom Weller/dpa

"Wir werden die Blöcke 111 bis 114 sperren müssen. Aber wir sind echt am Überlegen, ob wir die komplette Südkurve sperren. Das haben wir auch schon diskutiert, aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen", zitierte t-online den Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei einem Fanclubbesuch am Sonntag in Neufahrn in Niederbayern.

Die UEFA hatte wegen des Zündens von Feuerwerkskörpern im Heimspiel gegen Sporting Lissabon (3:1) am 9. Dezember festgelegt, dass die Blöcke 111 bis 114 im Unterrang der Südtribüne der Allianz-Arena im nächsten Champions-League-Heimspiel am 21. Januar gegen Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien geschlossen bleiben. Eine gesamte Sperrung der Südtribüne blieb den Bayern damit erspart.

"Das Problem ist, wenn ich jetzt die Blöcke 111 bis 114 sperre, dann verteilt sich das ja und es trifft in Teilen die Falschen", sagte Dreesen weiter. "Wir könnten genauso sagen, wir sperren es komplett. Dann trifft es aber noch mehr Leute, die gar nicht beteiligt waren."

Der Bayern-Vorstand bezog sich dabei auf die freie Blockwahl im Stehplatzbereich der Südkurve, die die Blöcke 109 bis 117 umfasst. Dort gilt das Prinzip "first come first serve": Wer zuerst da ist, bekommt einen Platz, bis die Blockkapazität erreicht ist.