FC Bayern wollte ihn zurück: Darum erteilte Nagelsmann den Münchnern eine Abfuhr

München - Nachdem Thomas Tuchel (52) seinen Chefposten-Trainer beim FC Bayern nach nur gut einem Jahr wieder räumen musste, buhlten die Münchner Bosse auch darum, den zuvor völlig überraschend rausgeworfenen Julian Nagelsmann (38) zurückzuholen. Dessen Berater Volker Struth hat nun erklärt, warum das Comeback im Sommer 2024 scheiterte.

Julian Nagelsmann (38) war von Juli 2021 bis März 2023 Cheftrainer beim FC Bayern. © Federico Gambarini/dpa

"Ich hatte es in den Eiern und wusste, dass sie noch mal kommen würden – und so war es auch. Max (FCB-Sportvorstand Max Eberl, Anm. d. Red.) hat mich angerufen und daraufhin haben Sascha Breese und ich uns mit ihm und Jan-Christian Dreesen in München getroffen", erzählte der Spieleragent gegenüber "Bild".

Auch Bayern-Patron Uli Hoeneß (74) legte sich für eine Nagelsmann-Rückkehr ins Zeug. "Er rief mich an und sagte, dass die Trennung von Julian nicht Bayern-like gelaufen sei und er es begrüßen würde, wenn Julian wieder Trainer wird", erinnerte sich Struth.

Nagelsmann war zu dieser Zeit bereits Bundestrainer und hatte zunächst einen Vertrag bis zur Heim-EM 2024. "Julian war nie dabei, hatte uns auch gebeten, da ganz sensibel mit umzugehen", sagte sein Berater.

"Im März gab es Länderspiele in Frankreich (2:0) und gegen Holland (2:1), die optimal liefen. Die Stimmung vor der Heim-EM nahm langsam richtig Fahrt auf. Dass man überhaupt Gespräche führt, hätte schon eine Gefahr für die EM werden können."