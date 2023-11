Machtdemonstration im Spitzenspiel! Furioser FC Bayern zerlegt den BVB

Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern zum Bundesliga-Topspiel. TAG24 berichtet im Liveticker.

Von Benedikt Zinsmeister

Dortmund - Der FC Bayern hat nach der Blamage im Pokal ein deutliches Zeichen an die Liga gesendet! Die Münchner dominierten das Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstagabend. Am Ende stand ein deutliches 4:0 (2:0) aus Sicht des Deutschen Rekordmeisters zu Buche!

Harry Kane schießt aufs Tor. Der Goalgetter traf gegen den BVB dreimal. © Bernd Thissen/dpa Die Bayern erwischten einen Topstart. Dayot Upamecano (4. Minute) und Harry Kane (9.) brachten die Münchner früh in Führung. Der BVB fand lange Zeit keinen Zugriff auf das Spiel. Die Gäste bestimmten das Spielgeschehen nach Belieben. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte der BVB durch Donyell Malen die erste Torchance. Auf eine Reaktion der Dortmunder nach der Pause wartete man vergebens. Stattdessen machte 100-Millionen-Mann Harry Kane mit zwei weiteren Toren (72./90.+3) den deutlichen Sieg für die Bayern perfekt. FC Bayern München Heftige Anfeindungen gegen Kimmich: Saarbrücken-Spieler klärt auf! Der BVB hat nach zehn Spieltagen bereits sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen. Die Münchner sind auf zwei Punkte dran.

Liveticker zum Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB zum Nachlesen

90. Minute + 4: Der Abpfiff ertönt! Der FC Bayern sendet mit dem 4:0 ein deutliches Signal an die Liga.

90. Minute + 3: Jetzt wurde es richtig bitter für den BVB! Harry Kane erhöhte auf 4:0 für die Münchner!

90. Minute: Vier Minuten gibt's obendrauf.

89. Minute: Tuchel bringt Coupo-Moting für Musiala und Müller für Sané.

86. Minute: Sabitzer führt aus und schlenzt den Ball drei Meter über den Neuer-Kasten.

85. Minute: Adeyemi treibt den Ball nach vorne und bekommt einen Freistoß 25 Meter vor dem Tor.

81. Minute: Die Luft ist nun raus aus der Partie. Der BVB will angesichts des Torverhältnisses kein großes Risiko gehen.

78. Minute: Wieder laufen die Münchner an. Der Schuss von Coman am Ende wird aber geblockt.

Harry Kane erhöht auf 3:0 für den FC Bayern

72. Minute: Toooor für den FC Bayern München! Der Rekordmeister kommt über rechts mit Coman. Der Franzose legt in die Mitte zu Kane, der eiskalt verwandelt.

70. Minute: Die Bayern jubeln, doch die Fahne des Assistenten geht hoch. Kane war minimal im Abseits gestanden.

67. Minute: Gute Möglichkeit für die Hausherren! Moukoko legt ab für Nmecha, der den Ball knapp am Kasten vorbeizwirbelt.

66. Minute: Nächster Wechsel bei den Borussen: Moukoko kommt für Brandt.

64. Minute: Musiala kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss. Doch Kobel ist da.

61. Minute: Mats Hummels erhält nach einem rüden Foul an Kane die Gelbe Karte.

60. Minute: Wechsel bei den Bayern: Der 19-jährige Pavlovic kommt für Upamecano.

59. Minute: Die Hausherren haben nun deutlich mehr Zugriff auf das Spiel.

57. Minute: Frischer Wind für die Westfalen: Nmecha und Adeyemi kommen für Özcan und Malen.

56. Minute: Beinahe der Anschlusstreffer für den BVB! Reus bekommt den Ball im Sechzehner und zieht aus der Drehung ab. Manuel Neuer wehrt den Schuss aber ab.

56. Minute: Terzic bereitet Einwechslungen vor. Nmecha und Adeyemi machen sich bereit.

53. Minute: Ein Versuch aus der Distanz von Schlotterbeck wird von Upamecano abgefälscht. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

49. Minute: Auf der Gegenseite will Brandt den durchlaufenden Reus schicken, doch der Pass landet bei Kim, der klären kann.

46. Minute: Direkt die Möglichkeit für die Bayern! Kane schickt Musiala auf die Reise, der frei vor Kobel auftaucht. Der BVB-Keeper parierte jedoch gekonnt.

46. Minute: Und weiter geht's! Niklas Süle ersetzt Wolf.

FC Bayern führt zur Halbzeit mit 2:0 gegen Borussia Dortmund

Fazit zur Halbzeit: Der FC Bayern erwischte einen Traumstart und ging früh mit 2:0 in Führung. Danach nahmen die Münchner den Fuß etwas vom Gas, blieben aber die klar spielbestimmende Mannschaft. Der BVB findet bislang kaum Zugriff auf das Spiel. Es wird spannend, ob Terzic direkt nach der Pause darauf reagiert.

45. Minute +2: Riesenchance für den BVB! Der frei stehende Malen bekommt den Ball im Strafraum. Doch er setzt die Kugel knapp über den Querbalken. Dann ertönt der Pausenpfiff.

43. Minute: Thomas Tuchel sieht die Gelbe Karte für Meckern.

41. Minute: Jetzt haben sich die Hausherren mal für einige Zeit in der gegnerischen Hälfte festgesetzt. Es fehlt aber der Zug zum Tor.

38. Minute: Der BVB findet keinen Zugriff auf das Kombinationsspiel der Gäste.

36. Minute: Wieder läuft der Ball gemütlich durch die Bayern-Reihen.

35. Minute: Dortmund wartet weiter auf die erste richtige Torchance.

32. Minute: Harry Kane schießt an den Pfosten. Die Fahne des Schiedsrichter-Assistenten war jedoch oben - abseits.

31. Minute: Aktuell bekommen die Zuschauer beim Topspiel viel Mittelfeld-Geplänkel zu sehen.

30. Minute: Die Tuchel-Elf lässt den Ball laufen und sucht die Lücke in der BVB-Abwehr.

26. Minute: Vorstoß des BVB! Die Borussen kommen über rechts. Eine Wolf-Flanke landet am Ende bei Reus im Zentrum, der jedoch deutlich über das Tor schießt.

25. Minute: Der FC Bayern lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen.

23. Minute: Julian Brandt versucht es aus der zweiten Reihe. Der Ball fliegt weit über den Kasten.

22. Minute: Pfiffe im Signal-Iduna-Park! Leroy Sané erhält nach einem Foul an Marco Reus die Gelbe Karte.

18. Minute: Dem BVB fehlt im letzten Drittel die nötige Präzision, um gefährlich zu werden. Immer wieder verlieren die Dortmunder unter Druck den Ball.

17. Minute: Die Münchner pressen mit der 2:0-Führung im Rücken nun nicht mehr so hoch.

14. Minute: Auf der Gegenseite dringt Malen in den Strafraum ein. Sein Schuss wird jedoch geblockt.

Upamecano und Kane bringen den FC Bayern in Führung

Dayot Upamecano (r.) und Harry Kane bringen den FC Bayern 2:0 in Führung. © Bernd Thissen/dpa

9. Minute: Tooor für die Bayern! Harry Kane erhöht nach Vorbereitung von Leroy Sané auf 2:0!

Upamecano bringt die Bayern in Führung. © INA FASSBENDER / AFP

6. Minute: Die Gäste sind weiter am Drücker. Coman setzt einen Distanzschuss über den gegnerischen Kasten.

4. Minute: Tooor für die Bayern! Upamecano nickt nach der Ecke zur Führung ein.

3. Minute: Ecke für den FCB.

2. Minute: Dortmund attackiert erst ab der Mittellinie.

1. Minute: Die Bayern setzen den BVB mit hohem Pressing früh unter Druck.

1. Minute: Der Ball rollt!

Vor Anpfiff: Schiedsrichter Deniz Aytekin wird das Topspiel leiten.

Vor Anpfiff: "You'll never walk alone" ertönt im mit 81.365 Zuschauern ausverkauften Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Samstag, 4. November, 18.15 Uhr: Bayern-Trainer Tuchel vertraut Goretzka und Upamecano

"Das ist eine gute Mannschaft auf dem Feld", sagte der kurz angebundene FCB-Trainer Tuchel gegenüber Sky. Mit Goretzka und Upamecano hätte man ausführlich gesprochen. "Beide wollten unbedingt spielen". Angesprochen auf die Wut-Aussage von Terzic sagte Tuchel: "Wir sind immer wütend! Erst recht, wenn wir ein Spiel verloren haben." "Der Schlüssel wird sein, dass wir aufmerksam und an unserer Leistungsgrenze spielen und von der ersten bis zur letzten Minute unser bestes Level abrufen", so der Bayern-Coach.

Samstag, 4. November, 18.08 Uhr: BVB-Coach Terzic erwartet "wütende" Bayern

BVB-Coach Terzic ist heiß auf das Duell gegen die Bayern. © Bernd Thissen/dpa BVB-Coach Terzic erwartet einen "wütenden" FC Bayern, wie er vor dem Anpfiff am Sky-Mikrofon sagte. "Und wenn sie wütend sind, müssen wir hungriger sein." Er lobte Marco Reus für seine Torgefahr und dafür, "wie viel er für die Mannschaft arbeitet, wie er die Pässe des Gegners antizipiert und wie viele Bälle er klaut." Terzic richtete eine Kampfansage an die Münchner: "In den letzten sieben Monaten haben wir gefühlt immer in unterschiedlichen Stadien gegen sie gespielt. Jetzt spielen wir bei uns, Face to Face. Und darauf freuen wir uns."

Samstag, 4. November, 17.34 Uhr: Aufstellungen bei FC Bayern gegen Borussia Dortmund

Wie erwartet, ersetzen Leon Goretzka und Dayot Upamecano, die beide aus Verletzungen kommen, Kimmich und de Ligt. Der BVB muss erneut ohne den angeschlagenen Kapitän Emre Can auskommen. Salih Özcan ersetzt ihn.

Samstag, 4. November, 16.57 Uhr: Statistik zum Duell FC Bayern gegen den BVB

Ein Blick in die Historie des Top-Duell spricht eine klare Sprache: Die Dortmunder konnten kein einziges der letzten zehn Pflichtspiele gegen den FC Bayern gewinnen. In bislang 108 Bundesliga-Aufeinandertreffen gewannen 53 Mal die Münchner, 25 Mal der BVB. Von den 352 Toren gingen 219 auf das Konto des Rekordmeisters, 133 erzielte Dortmund.