Matthäus kontert Hoeneß: "Diese Aussage ist für mich Unsinn, sorry"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (62) sei laut eigener Aussage nicht auf einen Bayern-Maulwurf angewiesen. (Archiv) © RONNY HARTMANN / AFP

"Ich habe nie Informationen vom FC Bayern bekommen. Ich sehe die Dinge auf dem Platz, ich spreche mit den Menschen", sagte Matthäus der "Bild".

"Ich rede über das, was ich wahrnehme. Aber ich habe nichts gesteckt bekommen. Diese Aussage ist für mich Unsinn, sorry."

Dass die Mannschaft der Münchner "nicht funktioniert oder die Stimmung schlecht ist, das sehe ich", sagte der 62-Jährige.



Zuvor hatte der 71 Jahre alte Hoeneß am Sonntag in einem Sky-Interview am Rande eines Benefizspiels in Weissach am Tegernsee in Richtung Matthäus gesagt: "Auch Lothar wird in den nächsten zwölf Monaten weniger Informationen kriegen, weil wir ihm die Kanäle abschneiden werden."