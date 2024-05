Bayern gegen Real: Das schreibt die internationale Presse über den Kracher

München - Der FC Bayern und Real Madrid trennen sich in einem packenden Halbfinal-Hinspiel der Champions League mit 2:2 . In dem von allen erwarteten Königsklassen-Kracher lagen beide Mannschaften im Spielverlauf einmal vorne und die Münchner hatten gute Chancen, die zwischenzeitliche 2:1-Führung über die Zeit retten zu können.

Da schepperte es zum ersten Mal: Nach einem Abwehrfehler bei den Bayern ist Keeper Manuel Neuer (38, sitzend) nahezu chancenlos. © Sven Hoppe/dpa

In der 83. Minute konnten die Gäste aus Spanien per Foulelfmeter schließlich das Unentschieden sichern. Wie wurde das Spiel in den anderen Ländern gesehen? Wir werfen einen Blick auf die internationale Presse.

SPANIEN

Mundo Deportivo: "Ein Duell, in dem beide Mannschaften ihre Momente hatten. (...) Ein Unentschieden, mit dem keine der beiden Mannschaften zufrieden war, denn sie hatten aufgehört zu spekulieren und wollten mehr Tore. (...) Im Bernabéu entscheidet sich, wer einer der beiden Finalisten sein wird."

As: "Für Vinicius gibt es keine Hölle. Der Brasilianer brachte Madrid in Führung und machte den Ausgleich in München perfekt. Ancelottis Team atmete dank eines außergewöhnlichen Kroos auf (...). Vinicius war etwas anderes, ein Teufel."

Marca: "Vini entscheidet über ein Finale im Bernabéu. Der Brasilianer eröffnet das europäische Clásico nach einem stratosphärischen Pass von Kroos und rettet Madrid am Ende mit einem Elfmeter gegen unwiderstehliche Bayern, angeführt von Musiala und Sané. (...) München. Bayern. Synonyme für Leiden, für Qual, ganz besonders in einem Europapokal-Halbfinale."

El País: "Madrid stirbt nie."

Frankreich

Le Parisien: "Und nun? Rendezvous am 8. Mai, das Rückspiel in Spanien, für das es sich lohnt, sich den Abend freizuhalten."