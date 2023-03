Matthäus kritisiert Bayern-Bosse scharf: "Mia san mia mit Füßen getreten"

Lothar Matthäus (62) kritisiert die Art und Weise, wie die Freistellung von Julian Nagelsmann (35) als Bayern-Trainer abgelaufen ist. © Federico Gambarini/dpa

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass Nagelsmann der Rauswurf eiskalt erwischt hat", schrieb Matthäus in seiner Kolumne für Sky.

Uli Hoeneß (71), Herbert Hainer (68), Hasan Salihamidžić (46) und Oliver Kahn (53) hätten den Trainer in den letzten Wochen so sehr gelobt, "wie ich es zugunsten eines Chef-Coachs in München noch nie erlebt habe", führte der 62-Jährige aus. "Und dann werfen sie ihn raus."

Dass man die extrem hohen Ziele des FC Bayern in Gefahr sehe und reagiere, sei zwar professionell. "Aber einen Angestellten vor wenigen Tagen als Langzeitprojekt zu bezeichnen, um ihn dann zu feuern, finde ich nicht in Ordnung - und hat auch etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun", erklärte der Weltmeister von 1990.

Das familiäre, beschützende Etwas, das diesen Verein von vielen anderen unterscheide, sei so nicht mehr vorhanden. "Das 'Mia san mia' wird teilweise mit Füßen getreten", kritisierte Matthäus.