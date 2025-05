Matthäus über Florian Wirtz: "Er will raus aus der Komfortzone"

Alles in Kürze

TV-Experte und Fußball-Ikone Lothar Matthäus (64) versteht die (potenzielle) Entscheidung des umworbenen Leverkusen-Stars. © Andreas Gora/dpa

Dass der Fußball-Star von Bayer Leverkusen in diesem Sommer zum englischen Meister FC Liverpool und nicht zum FC Bayern München wechseln möchte, ist für Matthäus nachvollziehbar.

"Solche Entscheidungen sind nie einfach", sagte Matthäus in einem Interview mit RTL/ntv.

"Irgendwann fühlst du dich eben reif, in die stärkste Liga zu wechseln." Er habe zwar nicht erwartet, dass Wirtz "diesen Wechsel so früh macht, aber er will eben raus aus der Komfortzone."

Wirtz habe sich letztlich überzeugen lassen "vom Club, vom Trainer, vom Stadion und den Möglichkeiten, die Liverpool bietet". Es sei sein gutes Recht, frei zu entscheiden, wo er in der nächsten Saison spielen wolle.

Lange hatte vieles auf einen Wechsel von Wirtz zum FC Bayern München hingedeutet. Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) hält Liverpool für eine gute Wahl. Sollte es an die Anfield Road gehen, "ist es ein guter Schritt für ihn, weil er da auf seiner Position spielen kann", betonte Nagelsmann.