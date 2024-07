Eberl hat gut lachen: Palhinha "endlich" im Bayern-Trikot!

João Palhinha (29, l.) wird künftig für den FC Bayern auf dem Rasen stehen - sehr zur Freude von Sportvorstand Max Eberl (50). © Lukas Barth/dpa

Mit Verzögerung ist Palhinha also endlich in der Stadt angekommen, in der er am liebsten schon in der zurückliegenden Spielzeit aufgelaufen wäre.

"Ich freue mich darauf, endlich das Bayern-Trikot zu tragen. Es ist eine große Freude, mit so vielen Topspielern die Kabine zu teilen. Ein Traum ist wahr geworden für mich", sagte der Nationalspieler bei seiner Vorstellung in der Münchner Allianz Arena.



Für Max Eberl (50) ist der für rund 50 Millionen Euro vom FC Fulham verpflichtete Mittelfeldspieler ein "wichtiges Puzzleteil" im Kader des Rekordmeisters.

"Wenn man über so lange Zeit an einem Spieler baggert, um ihn nach München zu bekommen, muss man definitiv von einem Wunschtransfer reden", so der Sportvorstand sichtlich zufrieden.

Im Sommer 2023 hatte Palhinha, den der damalige Übungsleiter Tuchel unbedingt haben wollte, am letzten Tag der Transferperiode in München schon erfolgreich den Medizincheck absolviert und sich mit den Bayern auf einen Vertrag geeinigt. Doch der Deal platzte im letzten Moment, weil Fulham keinen passenden Ersatz für den Profi finden konnte.