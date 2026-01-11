Meister-Marsch nicht zu stoppen: FC Bayern fegt Wolfsburg mit 8:1 vom Platz

Auch im neuen Jahr glänzt der FC Bayern. Gegen Wolfsburg erkämpft sich der Verein ein meisterhaftes 8:1.

Von Klaus Bergmann München - Der FC Bayern zeigt auch im neuen Jahr, wer die Hosen anhat. Mit einem 8:1 feiert der FCB gegen VfL Wolfsburg am Sonntagabend seinen höchsten Saisonsieg.

Die Bayern konnten sich am Sonntag ganze acht Mal freuen! © Sven Hoppe/dpa Angetrieben von den Außenstürmern Luis Díaz (28) und Michael Olise (24) hat der FC Bayern zum Start ins neue Jahr klargemacht, dass er auf dem Weg zum 35. Meistertitel nicht zu stoppen ist. Vincent Kompany (39) konnte sich bei seinem 50. Bundesligaspiel als Münchner Trainer über eine 8:1 (2:1)-Torgala gegen Lieblingsgegner VfL Wolfsburg freuen. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund erhöhte sich auf elf Punkte, von Bayern-Jägern kann in der Bundesliga keine Rede mehr sein. Beim 39. Liga-Sieg unter Kompany lief die Münchner Tormaschine bei Minus-Temperaturen nach der Pause richtig heiß. Geprägt wurde das Geschehen in der Allianz Arena dabei lange von der Flügelzange Olise/Díaz. Wie einst Franck Ribéry und Arjen Robben verzückten der Franzose und der Kolumbianer die 75.000 Zuschauer mit ihrer Technik, ihren Tricks und ihrem Tordrang. FC Bayern München Prognose bei Heimat-Besuch: Müller glaubt an FC Bayern im Champions-League-Finale Beide trafen auch. Díaz zum 2:1 per Kopf in der 30. Minute auf Flanke von Olise. Und der Franzose legte später das 3:1 und 7:1 nach (50./76.). Die beiden Münchner Angreifer erzwangen zudem mit ihrem unwiderstehlichen Zug zum Tor die Wolfsburger Eigentore von Kilian Fischer (5.) und Moritz Jenz (53.).

Harry Kane (32) schießt Traumtor gegen Wolfsburg. © Tom Weller/dpa

Traumtor von Kane verschafft das 6:1

Das schönste Tor des Tages erzielte Harry Kane (32) zum 6:1. Bei seinem 20. Saisontor zirkelte der Engländer den Ball wunderbar in den Winkel (69.). Nur eine Minute zuvor hatte Kane dem eingewechselten Raphael Guerreiro (32) uneigennützig das 5:1 aufgelegt. Leon Goretzka (30) machte in der 88. Minute das achte Tor - mit Rückennummer acht. Der spielfreudige Olise traf auch noch den Außenpfosten (64.). Nach 16 Saisonspielen haben die Bayern nun schon 63 Tore erzielt - meisterlich! Die Wolfsburger blieben auch im 29. Anlauf in München sieglos. Sie wehrten sich bis zum Doppelschlag der Bayern kurz nach der Pause erstaunlich gut - doch danach zerfiel das Team von Trainer von Daniel Bauer komplett. Der in München geborene und beim FC Bayern ausgebildete U21-Nationalspieler Dzenan Pejcinovic brachte den Tabellenführer sogar mit dem 1:1 in der 13. Minute vorübergehend aus dem Rhythmus. Der 20-Jährige blieb im Strafraum eiskalt und schob den Ball an Bayern-Torwart Manuel Neuer vorbei ins Tor.

Kompany: "Alles steht wieder auf null"