Michael Olise beweist Liebe zum Fußball: Bayern-Star für spontane Aktion in New York gefeiert

Michael Olise (24) steigt erst nach der Asien-Tour der Bayern wieder ins Training ein. © Lui Siu Wai/XinHua/dpa

Der Star des FC Bayern macht nach der Weltmeisterschaft aktuell noch Urlaub in den USA. Doch auch in seiner Freizeit ist der Franzose nicht vom Ball zu trennen, wie ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt.

Darin ist zu sehen, wie Olise bei einem Hobbykick in New York mitwirbelt.

Olise entschied sich offenbar völlig spontan zu der Aktion: Denn der 24-Jährige mit einem Marktwert von 170 Millionen Euro trägt dabei eine lange, schwarz-weiß karierte Hose, ein orangefarbenes Freizeit-Shirt - und Socken statt Fußballschuhe!

"Er liebt den Fußball einfach", schreibt ein User in den Kommentaren. Ein anderer meint: "Der lässigste Typ auf der Welt".

Am Ende nahm sich der französische Nationalspieler noch die Zeit, ein Gruppenfoto mit den Hobbykickern zu machen.