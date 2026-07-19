Trainingslager am Tegernsee: FC Bayern startet in Saison-Vorbereitung

München - Der FC Bayern München startet an diesem Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Nimmt die nächsten Titel ins Visier: FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany (40) startet mit seiner Mannschaft in die Vorbereitungsphase. © Tom Weller/dpa

Für einen Rumpfkader des Doublesiegers steht zunächst die obligatorische Leistungsdiagnostik an.

Im Laufe der Woche wird der Fußball-Rekordmeister auch wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren.

Das Team von Trainer Vincent Kompany (40) ist der letzte Bundesligist, der die Vorbereitung aufnimmt.

Die WM-Teilnehmer haben nach dem Turnier in den USA noch Urlaub.

Sie werden erst nach und nach in das Training beim FC Bayern einsteigen.