Trainingslager am Tegernsee: FC Bayern startet in Saison-Vorbereitung

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Als letzter Bundesligist legt auch der FC Bayern wieder los. Trainer Vincent Kompany muss sich zum Start in die Vorbereitung mit einem Rumpfaufgebot begnügen.

Von Christian Kunz

München - Der FC Bayern München startet an diesem Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Nimmt die nächsten Titel ins Visier: FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany (40) startet mit seiner Mannschaft in die Vorbereitungsphase.
Nimmt die nächsten Titel ins Visier: FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany (40) startet mit seiner Mannschaft in die Vorbereitungsphase.  © Tom Weller/dpa

Für einen Rumpfkader des Doublesiegers steht zunächst die obligatorische Leistungsdiagnostik an.

Im Laufe der Woche wird der Fußball-Rekordmeister auch wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren.

Das Team von Trainer Vincent Kompany (40) ist der letzte Bundesligist, der die Vorbereitung aufnimmt.

Bundesliga-Spielplan steht fest: So sieht das Programm des FC Bayern München in der neuen Saison aus
FC Bayern München Bundesliga-Spielplan steht fest: So sieht das Programm des FC Bayern München in der neuen Saison aus

Die WM-Teilnehmer haben nach dem Turnier in den USA noch Urlaub.

Sie werden erst nach und nach in das Training beim FC Bayern einsteigen.

Die deutschen Fußball-Nationalspieler rund um Joshua Kimmich (31) werden in der kommenden Woche beim Trainingslager am Tegernsee erwartet.

Titelfoto: Tom Weller/dpa

Mehr zum Thema FC Bayern München: