Trainingslager am Tegernsee: FC Bayern startet in Saison-Vorbereitung
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Von Christian Kunz
München - Der FC Bayern München startet an diesem Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison.
Für einen Rumpfkader des Doublesiegers steht zunächst die obligatorische Leistungsdiagnostik an.
Im Laufe der Woche wird der Fußball-Rekordmeister auch wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren.
Das Team von Trainer Vincent Kompany (40) ist der letzte Bundesligist, der die Vorbereitung aufnimmt.
Die WM-Teilnehmer haben nach dem Turnier in den USA noch Urlaub.
Sie werden erst nach und nach in das Training beim FC Bayern einsteigen.
Die deutschen Fußball-Nationalspieler rund um Joshua Kimmich (31) werden in der kommenden Woche beim Trainingslager am Tegernsee erwartet.
Titelfoto: Tom Weller/dpa