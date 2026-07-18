Ein Detail ließ es schon erahnen: DFB-Kapitänin Giulia Gwinn ist wieder Single

München - Doch kein Liebes-Volltreffer! Jahrelang waren Giulia Gwinn (27) und Constantin Frommann (28) ein Fußball-Traumpaar, inzwischen ist die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft aber wieder Single.

Giulia Gwinn (27, l.) und Constantin Frommann (28) gemeinsam bei einem Bayern-Spiel im August 2025. Inzwischen haben sich die beiden getrennt. © IMAGO / ActionPictures

Die Starspielerin des FC Bayern München hat die Trennung von ihrem Partner gegenüber "Bild" bestätigt. Allerdings seien beide im Guten auseinandergegangen.

"Conni war, ist und bleibt ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Die gegenseitige Wertschätzung bleibt bestehen, auch wenn unsere Bindung als Paar nicht mehr besteht", erklärte die 27-Jährige demnach.

Gwinn und Frommann lernten sich bereits während ihrer gemeinsamen Zeit beim SC Freiburg kennen. Dort kickte die DFB-Spielführerin von 2015 bis zu ihrem Wechsel 2019 zum FCB, während der frühere Torhüter bei den Breisgauern seit 2010 sämtliche Jugendabteilungen durchlief und ebenfalls 2019 zur SG Sonnenhof-Großaspach ging.

Der Keeper galt damals sogar als ähnlich großes Talent wie seine Freundin und wurde 2015 als U17-Spieler gar mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet. Eine schwere Hüftverletzung zwang ihn jedoch Anfang 2023 zum frühen Karriereende.

Seitdem ist der heute 28-Jährige als Torwarttrainer tätig, vergangenen Herbst heuerte er in dieser Funktion in der Jugend des TSV 1860 München an.