Ein Detail ließ es schon erahnen: DFB-Kapitänin Giulia Gwinn ist wieder Single
München - Doch kein Liebes-Volltreffer! Jahrelang waren Giulia Gwinn (27) und Constantin Frommann (28) ein Fußball-Traumpaar, inzwischen ist die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft aber wieder Single.
Die Starspielerin des FC Bayern München hat die Trennung von ihrem Partner gegenüber "Bild" bestätigt. Allerdings seien beide im Guten auseinandergegangen.
"Conni war, ist und bleibt ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Die gegenseitige Wertschätzung bleibt bestehen, auch wenn unsere Bindung als Paar nicht mehr besteht", erklärte die 27-Jährige demnach.
Gwinn und Frommann lernten sich bereits während ihrer gemeinsamen Zeit beim SC Freiburg kennen. Dort kickte die DFB-Spielführerin von 2015 bis zu ihrem Wechsel 2019 zum FCB, während der frühere Torhüter bei den Breisgauern seit 2010 sämtliche Jugendabteilungen durchlief und ebenfalls 2019 zur SG Sonnenhof-Großaspach ging.
Der Keeper galt damals sogar als ähnlich großes Talent wie seine Freundin und wurde 2015 als U17-Spieler gar mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet. Eine schwere Hüftverletzung zwang ihn jedoch Anfang 2023 zum frühen Karriereende.
Seitdem ist der heute 28-Jährige als Torwarttrainer tätig, vergangenen Herbst heuerte er in dieser Funktion in der Jugend des TSV 1860 München an.
Giulia Gwinn deutete Trennung schon auf Meisterfeier an
Hinweise auf eine Trennung des Pärchens konnten aufmerksame Beobachter bereits bei der Meisterfeier der Bayern im Mai entdecken. Damals trug Gwinn die Schleife ihres Dirndls auf der linken Seite, was gemäß bayrischer Tradition bedeutet, dass die Trägerin Single ist.
Die turtelnden Liebes-Fotos haben beide mittlerweile auch aus ihren Instagram-Accounts gelöscht. Laut dem Bericht soll Frommann schon vor einiger Zeit aus der gemeinsamen Wohnung im Münchner Norden ausgezogen sein.
Sportlich kämpft sich die verletzungsgeplagte Rechtsverteidigerin aktuell mal wieder von einem Rückschlag zurück. Im April war die Verteidigerin beim 5:1-Erfolg der DFB-Elf in der WM-Quali gegen Österreich unglücklich auf die Schulter gefallen und musste sich daraufhin operieren lassen.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / ActionPictures, Karl-Josef Hildenbrand/dpa