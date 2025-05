Thomas Müller nimmt Abschied vom FC Bayern: "Ich liebe euch alle! Macht's es gut, Servus!"

München - Thomas Müller (35) riss im rot-weißen Konfettiregen bei seiner Abschiedsshow als Erster die Meisterschale in die Höhe.

Bei der Meisterehrung wurde er mit Böllerschüssen empfangen. "Die Wertschätzung von so vielen Menschen, das kann ich jetzt noch gar nicht realisieren."

Die scheidende Vereinslegende durfte bei seinem emotionalen Abschied einen letzten Heimsieg mit dem FC Bayern feiern. Im finalen Heimspiel für die Münchner bejubelte Müller vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena ein 2:0 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach .

Müller auf der Suche nach seinem nächsten Bierduschen-Opfer. © Sven Hoppe/dpa

Noch ein Bundesliga-Spiel am kommenden Samstag in Hoffenheim und die Club-WM vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA - dann ist nach einem Vierteljahrhundert und über 750 Pflichtspielen Schluss beim FC Bayern.

"Für viele Menschen, auch für mich, ist es ein schwieriger Moment, aber auch ein sehr schöner", sagte Müller bei seiner Abschlussrede. "Diese Wertschätzung, die ihr mir alle gegeben habt, ist einmalig."

Er bedankte sich "bei den Menschen, die Radio Müller über all die Jahre ertragen haben - ich bin auch anstrengend".

Er werde das Gefühl des Toreschießens vermissen, schaue aber "positiv in die Zukunft". An seine Nachfolger appellierte er: "Reißt euch den Arsch auf, das ist was Größeres, als ihr es euch für euch selbst vorstellen könnt!"

"Ich habe es geliebt, der moderne Gladiator zu sein", rief Müller den Bayern-Fans in der Allianz Arena zu und ergänzte: "Aber ich bin nicht traurig, ich freue mich auf das, was kommt - auch wenn es nicht halb so schön sein wird. Ich liebe euch alle! Macht's es gut, Servus!"