Nächstes Talent verliehen: FC Bayern schickt Ibrahimović nach Heidenheim

Alles in Kürze

In der abgelaufenen Spielzeit hatten die Bayern Paul Wanner (19) und Frans Krätzig (22) nach Heidenheim geschickt.

Die Leihe gilt bis zum 30. Juni 2026. Der Vertrag des Youngsters, der seit Januar des Jahres nach Italien zu Lazio Rom ausgeliehen war, beim Rekordmeister läuft noch bis 2027. Zuvor war der Offensivspieler eine Saison an Frosinone Calcio verliehen worden.

Ibrahimović bringe demnach "alles mit, um sich im Profifußball durchzusetzen und wird in Heidenheim auf hohem Niveau weitere Spielpraxis sammeln".

"Arijon hat sich bereits im Alter von 17 in Italien behauptet und in der Serie A wertvolle Erfahrungen gemacht. Jetzt steht mit der Bundesliga der nächste wichtige Schritt in seiner Entwicklung an", erklärte Sportdirektor Christoph Freund (47) am Mittwoch.

Ibrahimović sei ein variabel einsetzbarer Akteur, "dem wir zutrauen, in der kommenden Saison bei uns in der Bundesliga den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Karriere zu machen", wird Holger Sanwald (58), Vorstandsvorsitzender des FCH, zitiert.

Er soll die Lücke in der Offensive schließen, "die nach einem sehr wahrscheinlichen Abgang von Paul Wanner entstehen wird".

Der 19-Jährige selbst freut sich auf die anstehende Aufgabe: "Es waren sehr positive Gespräche in den vergangenen Tagen, in denen mich Holger Sanwald und Frank Schmidt [51, Übungsleiter der Heidenheimer, Anm. d. Red.] davon überzeugt haben, dass der FCH zum jetzigen Zeitpunkt genau der richtige Verein für mich sein kann. Umso mehr freue ich mich schon jetzt darauf, kommende Saison in der Bundesliga für den 1. FC Heidenheim auflaufen zu dürfen."