Müller-Wohlfahrt rechnet knallhart mit dem FC Bayern ab: "Hat mich tief getroffen"

Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (82) war von 1977 bis 2015 und von 2017 bis 2020 Teamarzt beim FC Bayern. © Matthias Balk/dpa

Das "Mia san mia"-Gefühl gehöre der Vergangenheit an, sagt Müller-Wohlfahrt im Interview mit dem "Merkur". "Ich glaube: Nur noch wenige Spieler spüren dieses Gefühl."

Ihm fehle "die Identifikation zahlreicher Spieler mit dem Verein". "Der FC Bayern war eine Familie, heute ist er aber mehr und mehr zu einem Großunternehmen geworden. Die Spieler rangieren auf einer Werteskala je nach Ablösesumme", urteilt der gebürtige Ostfriese.

Das "Mia san mia" lebe heute am ehesten noch in der Fankurve weiter. "Aber dieses Gefühl, das wir früher auf dem Rathausbalkon hatten, dieser Stolz auf unser Team, diese Riesen-Gemeinschaft - das sehe ich in der Mannschaft und im Umfeld nicht mehr."

Am 16. April 2015 schmiss Müller-Wohlfahrt beim FC Bayern nach rund 38 Jahren als Teamarzt hin. Der Grund: der damalige Münchner Cheftrainer Pep Guardiola (54).