Müllers Bayern-Ende und "geschmacklose Diskussionen" nach Musiala-Aus

Und das brachte der 35-Jährige auch sehr deutlich zum Ausdruck in den düsteren Katakomben des gigantischen Stadions in Atlanta.

Was wird Thomas Müller (35) in Zukunft machen? USA-Team? Rente genießen? In seinem Urlaub wird er sich darüber jetzt in Ruhe Gedanken machen können. © Sven Hoppe/dpa

Nach 250 Pflichtspieltoren, nach zwei triumphalen Triple-Spielzeiten (2013, 2020), nach 13 Meisterschaften und und und ist Feierabend. Eine Legende tritt ab. Servus!

"Die Ereignisse muss man erstmal verarbeiten. Ich bin noch voll im Arbeitsmodus drin. Alles andere kommt nach und nach", sagte Müller zu seinen Empfindungen: "Mir ist schon bewusst, dass es das letzte Spiel war."

Sein enger und längster Weggefährte Manuel Neuer (39) umarmte ihn auf dem Platz nach seinem letzten, kurzen Joker-Einsatz, der gegen PSG nicht von Erfolg gekrönt war.

"Thomas hatte eine sensationelle Zeit hier", sagte der noch vier Jahre ältere, aber sportlich immer noch unverzichtbare Münchner Kapitän.

Genau das war und ist Müller eben nicht mehr – Musiala-Verletzung hin oder her. Trainer Vincent Kompany (39) setzte bereits bei der Club-WM nicht mehr auf Müller als ersten Vertreter von Musiala, sondern auf Serge Gnabry (29).

Müller wird nun im Urlaub für sich die Frage beantworten müssen, was er in Zukunft machen will. Weiterspielen? Womöglich in der Major League Soccer in den USA? Oder doch ganz aufhören?