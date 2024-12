Muskelfaserriss! Bayern-Profis Coman und Davies ausgebremst

Kingsley Coman (28, l.) und Alphonso Davies (24) haben sich einen Muskelfaserriss zugezogen. © Lukas Barth-Tuttas/AFP

Die beiden Profis erlitten beim 4:2 in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim jeweils Muskelfaserrisse im linken, hinteren Oberschenkel.

Das gaben die Münchner nach den Untersuchungen bekannt. Das Duo werde "vorerst fehlen", hieß es, ohne dass eine genauere Prognose zur Ausfallzeit bekannt gegeben wurde.



Vor allem Coman wurde beim Rekordmeister in den vergangenen Jahren immer wieder durch Verletzungen ausgebremst.

Am Samstag gegen Heidenheim hatte der 28-Jährige einen kurzen Auftritt: Der französische Flügelspieler wurde in der 71. Minute eingewechselt, musste in der Nachspielzeit aber noch vor dem Schlusspfiff wieder runter.