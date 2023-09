Nach 7:0-Spektakel: Hattrick-Harry krallt sich besonderes Souvenir

München - Nach seinem ersten Dreierpack in der Fußball-Bundesliga nahm Harry Kane (30) ein besonders Souvenir mit nach Hause - den Spielball.

Hattrick-Harry Kane (30) hat sieben Treffer in nur fünf Spielen in die Statistiken geschossen. Er selbst freut sich, wenn er damit helfen kann. © Christof STACHE/AFP

Bereits sieben Treffer hat der englische Nationalstürmer nach fünf Liga-Spielen mit dem FC Bayern auf dem Konto und verbesserte damit einen Club-Rekord.

"Ich denke Spiel für Spiel, wenn ich der Mannschaft mit Toren helfen kann, freut mich das", sagte der 100-Millionen-Mann bei Sky.



Mit seinem siebten Treffer hat Kane einen Club-Rekord verbessert. Nach ihren ersten fünf Spielen waren bislang Gerd Müller, Miroslav Klose und Mario Mandzukic mit fünf Toren Inhaber der Bestmarke.

"Vom ersten Tag an ist er in der Mannschaft sehr beliebt. Er ist ein total wichtiger Faktor. Mit drei Toren und zwei super Assists hat er noch mal ein Ausrufezeichen gesetzt", sagte Sportdirektor Christoph Freund (46) am Samstagabend.

"Das tut ihm einfach richtig gut. Er fühlt sich wohl und wir freuen uns auf die nächsten Wochen."