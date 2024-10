Nach Dreierpack gegen Mainz: Musiala will in Winterpause über Bayern-Zukunft nachdenken

Jamal Musiala (r.) brachte in der 2. Minute die Bayern gegen Mainz in Führung und wird von Serge Gnabry (M) und Alphonso Davies beglückwünscht. © KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

"Ich denke, es ist besser, wenn das noch ein Geheimnis bleibt", sagte der Nationalspieler nach seiner Drei-Tore-Gala beim Münchner 4:0-Sieg gegen den FSV Mainz 05 in der 2. Runde des DFB-Pokals.



Er sehe keinen Zeitdruck bei seiner Zukunftsplanung, die er in aller Ruhe vornehmen will.

"Mein Fokus lag in den vergangenen Wochen darauf, nach der Verletzung wieder fit zu werden und die kleineren Probleme in den Griff zu bekommen. In der Winterpause habe ich mehr Zeit, darüber nachzudenken", sagte Musiala.

Laut Medienberichten haben die Bayern-Verantwortlichen bereits erste Gespräche mit Musiala über eine Vertragsverlängerung geführt.

Er selbst machte den Bayern-Fans zumindest etwas Hoffnung auf einen langfristigen Verbleib beim Bundesliga-Tabellenführer.