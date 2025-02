Nach Matthäus-Kritik: Bayern-Star Müller äußert sich zu 24-Sekunden-Einsatz

Für Thomas Müller (35, l.) war die Entscheidung von Trainer Vincent Kompany (38, M.) kein Problem. © Sven Hoppe/dpa

"Das ist eine Demütigung. Das hat mich traurig gemacht und es tut mir leid für ihn. Ich war schockiert", wetterte Matthäus, nachdem Münchens Cheftrainer Vincent Kompany (38) Müller in der 5. Minute der Nachspielzeit eingewechselt hatte, um Zeit von der Uhr zu nehmen.

Müller selbst sieht das überhaupt nicht so, wie er nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt klarstellte.

"Wenn du so gedemütigt wirst, also wenn du so eine mitkriegst, ist es wirklich so ... dann kann ich kaum aufstehen", scherzte das FCB-Urgestein im DAZN-Interview und stellte dann klar:

"Man muss natürlich sagen, es gibt solche Spielertypen und solche. Und vielleicht war es auch in den früheren Zeiten, wenn du zum Zeitschinden quasi verwendet wurdest, dann hat sich das bei manchen wie eine Demütigung angefühlt. Aber ich bin da mit dem Trainer in einem ganz guten Austausch und ich habe das absolut nicht so empfunden."

Müller weiter: "Wenn ich gebraucht werde, dann bin ich da!"