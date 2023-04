Nach Patzer bei Bayern-Pleite gegen ManCity: Rassistische Hass-Nachrichten gegen Upamecano

Dayot Upamecano (24) wurde im Internet massiv rassistisch beleidigt. © PAUL ELLIS / AFP

Was war passiert? In der 70. Minute ging der Innenverteidiger vor dem eigenen Strafraum völlig unnötig ins Dribbling und verlor an Jack Grealish den Ball. Im Anschluss flankte Erling Haaland auf den eingelaufenen Bernardo Silva - 2:0 für die Cityzens.

Und das in einer Phase, in der die Bayern eigentlich am Drücker waren. Angetrieben von Leroy Sané hatten die Münchner wiederholt am Ausgleich geschnuppert.

Fehler im Fußball passieren. Doch einige Unverbesserliche nahmen den Patzer zum Anlass, den französischen Nationalspieler massiv rassistisch zu beleidigen.

"Wir alle beim FC Bayern verurteilen Rassismus aufs Schärfste! Der gesamte Club steht hinter dir, Upa!", stellte der Verein daraufhin klar.

Und die Vereinigung aktiver Bayernfans "Club Nr. 12" schrieb auf Twitter: "Kein Fehler oder schlechtes Spiel rechtfertigt Rassismus und diese Art von Beleidigungen."

Zahlreiche weitere Fans solidarisierten sich mit Upamecano, der in der laufenden Saison einer der wichtigsten und stärksten Spieler der Bayern ist. Auch FCB-Coach Thomas Tuchel (49) nahm den 24-Jährigen im Anschluss an die Partie in Schutz.