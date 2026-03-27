Nagelsmann zu Musiala: "Er hat nicht mehr so viel Zeit"

München/Basel - Bayern-Star Jamal Musiala (23) verpasst wegen erneuter Probleme an seinem operierten Sprunggelenk den Start der Fußball- Nationalmannschaft ins WM-Jahr.

FC-Bayern-Star Jamal Musiala (23) muss die ersten Spiele der Nationalmannschaft im WM-Jahr schon wieder als Zuschauer verfolgen. © ALBERTO PIZZOLI/AFP

Aber wird der 23-Jährige bis zum Turnier im Juni topfit? Diese Frage stellt sich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann (38), ohne sie klar beantworten zu können.

"Er hat nicht mehr so viel Zeit. Das steht außer Frage", sagte Nagelsmann vor dem Testspiel am Abend (20.45 Uhr/RTL) in Basel gegen die Schweiz.

Der DFB-Chefcoach wird Mitte Mai den WM-Kader benennen, Ende Mai beginnt die Turniervorbereitung.

"Ich traue es ihm zu, dass er auf 100 Prozent kommt. Er hat jetzt noch acht Wochen." Am 2. Juni reist der DFB-Tross in die USA.

Vor etwas mehr als zwei Wochen stand Musiala beim 6:1 des FC Bayern gegen Atalanta Bergamo zuletzt auf dem Platz.

Eine Schmerzreaktion am linken Fuß zwang ihn danach zu einer erneuten Pause. Immerhin konnte er jetzt erstmals wieder eine individuelle Einheit mit Ball in München absolvieren.