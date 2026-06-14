Nathaniel Brown zu Bayern? Einigung mit Eintracht wohl sicher

Nathaniel Brown (22) könnte bald von Frankfurt nach München wechseln. © Marijan Murat/dpa

Laut "Bild" sind sich alle Parteien sicher, dass der Poker in den kommenden Tagen beendet sein wird. Bayern-Sportvorstand Max Eberl (52) und sein Frankfurter Kollege Markus Krösche (45) haben sich demnach auf ein Ablösepaket von rund 55 Millionen Euro verständigt.

Jetzt gehe es noch darum, das Verhältnis aus Sockelablöse und Bonus-Zahlungen festzulegen. Anfänglich soll die Eintracht mehr als 60 Millionen Euro gefordert haben. Beide Clubs äußerten sich bislang nicht zu der spannenden Personalie.

Brown, der sich nach Lehrjahren beim 1. FC Nürnberg in Frankfurt rasant entwickelt hat, blockte das Bayern-Thema zuletzt ab. "Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht kommentieren", hatte er in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft gesagt.

"Bild" zufolge hat Eintracht Frankfurt Brown bereits zugesagt, ihn nach München wechseln zu lassen. Der Transfer soll demnach nach dem Curaçao-Spiel festgezurrt werden.