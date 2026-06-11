Bayern-Talent wechselt zu Bundesliga-Konkurrent: Pikantes Vertragsdetail enthüllt

München - Bayerns Offensiv-Talent Maurice Krattenmacher (20) wechselt laut Transfer-Insider Fabrizio Romano zum Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. Doch die Münchner haben offenbar ein wichtiges Detail im Vertrag eingearbeitet.

Mit Hertha BSC verpasste Maurice Krattenmacher (20) den Aufstieg. © Uwe Anspach/dpa

Laut Romano fehlt nur noch der Medizincheck, um den Transfer fix zu machen. Dieser soll noch am Donnerstag stattgefunden haben.

"Bild" und "Sky" bestätigten den Wechsel. Demnach soll sich der FC Bayern eine Rückkaufoption gesichert haben.

Der 20-Jährige war zuletzt an Hertha BSC ausgeliehen. In 25 Pflichtspielen für die Berliner erzielte der offensive Mittelfeld-Mann zwei Tore und bereitete einen Treffer vor.

Der deutsche U20-Nationalspieler wechselte 2024 von Unterhaching zu den Bayern, die ihn zunächst nach Ulm ausliehen.