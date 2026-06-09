Thomas Müller als Vorbild? MLS-Boss will nächsten Bayern-Star nach Nordamerika locken

München - Fußball-Größen wie Lionel Messi (38) oder Thomas Müller (36) verleihen der Major League Soccer (MLS) mehr Strahlkraft. Der Vize-Präsident der höchsten US-amerikanischen und kanadischen Spielklasse, Dan Courtemanche, träumt schon vom nächsten Coup: Er würde gern Alphonso Davies (25) vom FC Bayern wieder in der MLS sehen.

Alphonso Davies (25, r.) spielte vor seiner Bayern-Zeit bereits in der MLS. © Angelika Warmuth/dpa

"Die Besten der Welt spielen hier. Der GOAT Lionel Messi spielt in der MLS. Auch haben wir Legenden wie Thomas Müller und Alphonso Davies, der beste Linksverteidiger der Welt, hat schon in der MLS gespielt", sagte Courtemanche der "Abendzeitung" und ergänzte bezüglich Davies:

"Ich würde mir wünschen, dass er zurückkommt. Er ist ein wundervoller Mensch. Ich liebe es, ihm beim FC Bayern zuzuschauen."

Der Linksverteidiger spielte vor seinem Wechsel nach München für die Vancouver Whitecaps, den aktuellen Verein von Thomas Müller. Ex-FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic (49) gilt als sein Entdecker.

Die kanadischen Fußballfans müssen aktuell noch um Davies' Teilnahme an der Heim-WM bangen. Der 25-Jährige hatte sich im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain eine Muskelverletzung zugezogen.