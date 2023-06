Neuer Star für Bayern-Defensive? Kim kurz vor Unterschrift beim Rekordmeister!

Wechselt Min-jae Kim (26) zum FC Bayern München? © Tom Weller/dpa

Nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano soll der südkoreanische Nationalspieler unmittelbar vor einer Unterschrift an der Säbener Straße stehen. Eine mündliche Einigung zwischen beiden Parteien sei demnach inzwischen erfolgt.

Es wäre angesichts der Bemühungen der Bayern-Bosse wenig verwunderlich, wenn sich Kim in der Tat endgültig für die Münchner entschieden hätte.

Eine Verpflichtung des 1,90 Meter großen Hünen würde zudem für Lucas Hernández (26) die Tür weit aufstoßen. Der Franzose wird mit einem Wechsel in seine Heimat zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht, könnte ebenso wie Benjamin Pavard (27), der bereits länger Abwanderungsgedanken hegt, im Gegenzug das Geld für Kim in die Kasse spülen.

Beide sind noch bis zum Ende der kommenden Saison an den FC Bayern gebunden. Ein Verkauf in diesem Sommer wäre somit sowohl bei Hernández als auch Pavard wohl die letzte Chance, um im nächsten Jahr nicht mit leeren Händen dazustehen.