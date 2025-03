Neuer Vertrag beim FC Bayern? Das sagt Leroy Sané

Wird Leroy Sané (29) auch in Zukunft für den FC Bayern spielen? © Peter Kneffel/dpa

"Für mich geht es nur darum, das Spiel zu gewinnen, mich auf meine Leistung zu konzentrieren", sagte der Flügelspieler des deutschen Rekordmeisters nach dem 3:1 in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli dem TV-Sender Sky. "Am Ende, denke ich, kommen wir alle zusammen und finden eine Lösung." In der Interview-Zone im Anschluss äußerte er sich nicht weiter.

Sané hatte beim Erfolg der Münchner, die ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen behaupteten, mit einem Doppelpack geglänzt. Er habe ihm "sehr gut" gefallen, sagte Sportdirektor Christoph Freund. "Er ist sehr fleißig aktuell. Er belohnt sich jetzt mit Toren, hat in den letzten zwei Spielen jetzt drei Tore geschossen. Das tut ihm richtig gut. Er ist auch viel unterwegs, arbeitet für die Mannschaft mit".

Sané war im Sommer 2020 von Manchester City für rund 50 Millionen Euro Ablöse zu den Münchnern gekommen. Trotz wiederholter Klasseleistungen fehlte es ihm zu oft an Konstanz. Auch deshalb gilt es als Kandidat für einen Abgang im Sommer.

Dann läuft sein Vertrag wie der von Bayern-Ikone Thomas Müller und Verteidiger Eric Dier aus. Man befinde sich in Gesprächen mit den Profis und ihren Beratern, sagte Freund.