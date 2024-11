Nicht nur "Löcher stopfen": Bayerns Eberl macht sich Sorgen - und hat klare Forderung!

München - Die Länderspielpause ist vorbei, endlich rollt der Ball in der Bundesliga wieder: Den Auftakt macht der FC Bayern , der am heutigen Freitagabend den FC Augsburg empfängt. Zeit zum Verschnaufen gibt es praktisch nicht.

Max Eberl (51) hat in seiner Rolle als Sportvorstand des FC Bayern einen kritischen Blick auf den prall gefüllten Spielkalender gefordert. © Sven Hoppe/dpa

Der prall gefüllte Spielkalender und die stetig weiter ansteigende Belastung der eigenen Akteure bereitet vielen Verantwortlichen wachsende Sorgen. Auch der Sportvorstand der Roten, Max Eberl (51), macht sich angesichts der vielen Spiele seine Gedanken.

"Man merkt das mit den Belastungen", sagte Eberl im Vorfeld der Partie gegen die Fuggerstädter. Es sei dementsprechend notwendig, "sich im Fußball generell und auch größer Gedanken machen zu müssen", wie dieser Terminplan aussehen könne.

In der Hinrunde würden zwar keine zusätzlichen Spiele anfallen, in der Champions League gebe es nach der alles andere als unumstrittenen Reform der Vorrunde zu Beginn des nächsten Jahres aber zwei Partien mehr. Und: Für viele Klubs kommen aufgrund der neuen K.o.-Spiele um den Einzug in das Achtelfinale noch zwei weitere Partien hinzu!

Dem gebürtigen Bogener zufolge müsse man deshalb "kreativen" Optionen gegenüber zwangsläufig offen sein und überlegen, "wie man Länderspiele, Champions League, Ligabetrieb, Pokalbetrieb vielleicht neu strukturieren muss".