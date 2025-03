Notarzt-Einsatz bei Bayern gegen Bochum: "VfL-Fan mittlerweile stabil und ansprechbar"

Im Block der Bochumer wurde ein Fan von einem Notärzte-Team behandelt. © IMAGO / Michael Weber

"Soeben haben wir die Info bekommen, dass der VfL-Fan mittlerweile stabil und ansprechbar ist. Wir wünschen weiterhin eine gute Genesung und sind in Gedanken bei dir", teilte der VfL mit.

In der 40. Minute war es plötzlich still in der Allianz Arena geworden. Der Grund: Ein Fan wurde im Gästeblock unter einem Banner der Bochumer über mehrere Minuten hinweg von Notärzten behandelt.

Nach der Halbzeit waren in beiden Fanblöcken keine Fahnen mehr zu sehen und die Banner waren eingerollt.



"Vielen Dank zudem an alle Fans im Stadion, die ein feines Gespür für die Situation hatten und aufgrund der Ereignisse auf weiteren Support verzichteten", so der Gästeverein aus Westdeutschland.

Die Bayern teilten auf ihrem X-Kanal mit: "Aufgrund eines Notarzteinsatzes im Stadion verzichten die Fans aktuell auf Support. Deshalb haben wir unsere Berichterstattung in Umfang und Tonalität ebenfalls reduziert."

Erstmeldung: 16.51 Uhr; zuletzt aktualisiert: 20.45 Uhr