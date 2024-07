FC-Bayern-Spielerfrau heizt mit Bikini-Bild ein: Das ist die Partnerin von Neuzugang Palhinha

Die Frau an der Seite des Mittelfeldstars sendete ihren knapp 80.000 Followern auf Instagram kürzlich sexy Grüße aus dem Familienurlaub in der Algarve. Im knallengen, pinken Bikini posiert die Blondine für die Kamera.

Doch Patrícia ist nicht nur Influencerin. Die Portugiesin hatte auch schon einen Auftritt im TV: 2021 nahm sie an der portugiesischen Gesangsshow "All Together Now" teil. Außerdem studiert die Spielerfrau Zahnmedizin.