Brighton/München - Bekommt Bayern München nun doch einen Wunschkandidaten als Trainer? Roberto de Zerbi (44) der bei Brighton & Hove Albion in der Premier League einen Fußball spielen lässt, der halb Europa inspiriert, wird den englischen Klub verlassen.

Zwar hatte er noch vor Kurzem erklärt, dass er in Brighton bleiben wolle, um die höchstmöglichen Ziele zu erreichen", doch die von Brighton am heutigen Samstag bekanntgegebene Personalentscheidung zeigt, dass Worte im Fußballsport nichts bedeuten müssen.

Das abschließende Match gegen Manchester United wird sein letztes Spiel für die Engländer sein, bestätigte der Verein am Sonntagnachmittag, sprach von einer "einvernehmlichen Trennung" zum Saisonende.

An der Spielweise von de Zerbi, der besonders bei FCB-Sportdirektor Max Eberl (50) hoch im Kurs stehen soll orientieren sich in Deutschland unter anderem auch der Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen oder Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli, die auf einen Ballbesitzfußball setzen, der sich durch schnelles Passspiel und viel Bewegung im Positionsspiel auszeichnet, sodass in engen Räumen ständig Überzahl geschaffen wird.

Brighton & Hove Albion, bei denen unter anderem der deutsche Nationalspieler Pascal Groß (32) unter Vertrag steht, hatte unter de Zerbi die Plätze neun und sechs in den vergangenen Spielzeiten erreicht.

Der 6. Platz im Vorjahr bedeutete die Qualifikation für die Europa League.