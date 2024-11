Pokal-Hammer! FC Bayern empfängt Bayer Leverkusen zum Gipfeltreffen

Gleichzeitig glaube der ehemalige Nationalstürmer aber auch nicht, "dass die Bayern so happy über das Los sind."

"Sie werden mich vermutlich mit Umarmungen empfangen", sagte er mit ironischem Unterton im Hinblick darauf, dass er am Montag gemeinsam mit seinem Herzensverein zum Auswärtsspiel in der Champions League beim FC Liverpool (Dienstag, 21 Uhr) fliegt.

"Das ist das Spiel der Spiele in dieser Pokalrunde - auch, wenn es vielleicht ein bisschen früh kommt", sagte DFB -Sportdirektor und Ziehungsleiter Rudi Völler (64). Er erwarte "ein Duell auf Augenhöhe".

Damit treffen bereits in der dritten Pokalrunde DIE beiden Favoriten auf den begehrten Pott aufeinander.

Das hat die Auslosung der Drittrunden-Partien im Dortmunder Fußballmuseum am Sonntagabend ergeben.

Beide Mannschaften sind in der aktuellen Saison schon einmal in der Münchener Allianz Arena aufeinander getroffen: Am fünften Spieltag trennten sie sich mit einem 1:1-Unentschieden voneinander.

Ausgespielt wird das Achtelfinale des DFB-Pokals am 3. und 4. Dezember. Die zeitgenaue Ansetzung steht noch aus.