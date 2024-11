Kracher-Duell im DFB-Pokal-Achtelfinale! Titelverteidiger Leverkusen muss zum FC Bayern

Dortmund - Hammer-Auslosung, Gipfeltreffen im Achtelfinale des DFB-Pokal! In der dritten Runde bittet der deutsche Rekordmeister FC Bayern München zum Kracher-Duell mit dem amtierenden Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen. Das ergab die Ziehung am heutigen Sonntagabend aus dem Deutschen Fußball-Museum in Dortmund.

Der einzig verbliebene "Underdog" Arminia Bielefeld trifft vor heimischer Kulisse auf den SC Freiburg. Der Cup-Schreck aus der 3. Liga hatte zuvor den 1. FC Union Berlin im eigenen Stadion aus dem Pokal geworfen, hofft nun auf ein Weiterkommen gegen den Erstligisten aus Südbaden.

Zu einer Neuauflage des Pokalendspiels von 2023 kommt es mit der Begegnung zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Zudem empfängt der 1. FC Köln die Hertha aus Berlin.