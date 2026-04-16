Pretty in Pink: Bayern-Youngster Karl sorgt mit Outfit für Furore

München - Youngster Lennart Karl vom FC Bayern hat am Rande des Champions-League-Duells gegen Real Madrid mit einer extravaganten Kleiderauswahl für Aufmerksamkeit gesorgt.

Aleksandar Pavlović (21) reagierte amüsiert auf das Outfit von Lennart Karl (18). © Tom Weller/dpa

Der derzeit wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel fehlende Teenager besuchte das Rückspiel in der Allianz-Arena von Kopf bis Fuß in ein pinkfarbenes Outfit gehüllt.

"Der will auffallen, hat man heute wieder gesehen. Soll er machen, ist sein Ding", sagte Teamkollege Aleksandar Pavlović.

Nach dem 4:3 (2:3) und dem damit verbundenen Weiterkommen des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Königsklasse war der Spielerkollege sichtlich amüsiert über den 18 Jahre alten Offensivspieler.

Joshua Kimmich hatte tags zuvor noch alle Fans aufgerufen, in Rot im Stadion zu erscheinen und die Mannschaft zu unterstützen.

"Den Beef wird er sich in der Kabine abholen, da bin ich mir sicher", meinte Karls Berater Michael Ballack als Experte bei DAZN lächelnd.