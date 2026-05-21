Bayern-Shootingstar Karl: Fast wäre er beim VfB gelandet

München/Stuttgart - Bundesliga -Shootingstar Lennart Karl (18) vom FC Bayern München stand offenbar kurz vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart .

Dass Bayern-Shootingstar Lennart Karl (18) in München landet, war kein Selbstläufer. Im Pokal-Finale wäre er vermutlich ohnehin. © Silas Stein/AFP

"Mit einem Fuß war er nämlich schon in meinem U17-Team beim VfB", sagte der damalige Nachwuchstrainer der Schwaben, Markus Fiedler (40), dem "Münchner Merkur" vor dem Finale im DFB-Pokal zwischen den Stuttgartern und dem deutschen Rekordmeister am Samstag (20 Uhr/Sky und ARD).

"Er wäre als C-Jugendlicher direkt in meine U17 integriert worden. Auch die Eltern waren überzeugt davon, dass ein Wechsel nach Stuttgart gut gewesen wäre", so Fiedler. "Aber der Junge ist halt von Kindesbeinen FC-Bayern-Fan gewesen, hat in Bayern-Bettwäsche geschlafen."

Daher sei es fast unmöglich gewesen, Karl emotional zu überzeugen, sagte der 40-Jährige, der zuletzt beim 1. FC Magdeburg arbeitete. Auch in dieser Zeit versuchte Fiedler, Karl zu verpflichten.

"Wir wussten alle um seine Veranlagung, dachten vor seinem Bayern-Durchbruch: Eine Leihe wäre vielleicht eine Option für seine ersten Gehversuche als Profi. Na ja, ich würde sagen: Das Thema ist jetzt durch."