Pro-Palästina-Beitrag sorgt für Aufregung: Was passiert nun mit Bayern-Spieler Mazraoui?

Bayern-Spieler Noussair Mazraoui (25) sorgte mit einer Video-Botschaft für Aufsehen. © Tom Weller/dpa

Laut "Bild" soll es ein Gespräch zwischen dem Außenverteidiger und der Club-Führung gegeben haben.

Der FC Bayern München hatte "ein ausführliches persönliches Gespräch" am Montag angekündigt, als der marokkanische Fußball-Nationalspieler noch bei der Auswahlmannschaft weilte. Die Rückkehr des 25-Jährigen ist mittlerweile erfolgt. Ein Gespräch mit der Bayern-Führung soll laut der "Bild" am Mittwoch stattgefunden haben.

Mazraoui hatte in den sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wird. Der marokkanische Nationalspieler teilte einen kurzen Clip, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt: "Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen."

Nachdem der Post für Aufsehen gesorgt hatte, äußerte sich der Fußballer am Sonntagabend erneut.

In einer Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag, hieß es in englischer Sprache: "Der Punkt ist, dass ich nach Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt strebe. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde."