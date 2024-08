Rolle als Leader, aber weniger Geld auf dem Konto: Geht Kimmich den Bayern-Deal ein?

Laut " Sport Bild "-Informationen könnten die Bosse in zeitnah anstehenden Gesprächen einen neuen Ansatz wählen und Kimmich statt mit einem hohen Gehalt mit der Rolle als Anführer locken wollen.

Nur noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit ist der Nationalspieler momentan an den FC Bayern gebunden. Im kommenden Sommer droht folglich ein ablösefreier Wechsel, sofern sich Verein und Spieler nicht auf eine Verlängerung einigen können.

Denn ohne entsprechende Abstriche bei den Gehaltsvorstellungen ist an ein neues Arbeitspapier wohl eher nicht zu denken. Geschätzt soll dieses bei rund 20 Millionen Euro pro Saison liegen - und damit klar über dem, was die Bosse an der Säbener Straße bereit sind, für den seit 2015 beim Klub unter Vertrag stehenden Kimmich künftig noch zu zahlen.