Rückschlag für Tuchel und FC Bayern: Goretzka fällt länger aus!

Leon Goretzka (28) wird seinen Mannschaftskollegen vom FC Bayern München in den kommenden Partien nur zuschauen können. © Arne Dedert/dpa

Nun ist es offiziell: Der Rekordmeister muss in den nächsten Partien auch auf Goretzka verzichten.

Wie die Münchner am heutigen Sonntag mitteilten, hat sich der 28-Jährige beim 3:1-Erfolg gegen den 1. FSV Mainz 05 eine Mittelhandfraktur zugezogen.

Der Mittelfeldspieler wurde operiert und wird den Münchnern im Gruppenspiel der Champions League am Dienstagabend bei Galatasaray Istanbul (18.45 Uhr) und in den folgenden Partien fehlen.

Eine genaue Ausfallzeit nannte der Klub aber nicht.

Goretzka war in der Auswärtspartie am Samstag in der 75. Minute ausgewechselt worden, zuvor hatte er den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 von Harry Kane vorbereitet, den 3:1-Endstand selbst erzielt.