FC Bayern: Sacha Boey denkt nicht an Abschied, doch spielen die Bosse dabei auch mit?

München - Sollte Sacha Boey den FC Bayern im Sommer verlassen wollen, würden die Bosse dem Abwehrspieler wohl sicherlich keine Steine in den Weg legen - im Gegenteil. Der 24-Jährige hegt aber offenbar keine Abschiedsgedanken.

Alles in Kürze

Hat Sacha Boey (24) beim FC Bayern noch eine Zukunft? © Sven Hoppe/dpa

Wie im "Bayern Insider"-Podcast der BILD-Zeitung berichtet, will Boey keineswegs die Koffer packen, sondern sich vielmehr an der Säbener Straße in der kommenden Saison für mehr Spielzeit empfehlen.

Gerüchte bezüglich einer Rückkehr zu Galatasaray und damit zum neuen Klub von Leroy Sané (29) sind demnach derzeit schlicht nichts anderes als solche.

Seit seinem Wechsel aus Istanbul nach München im vergangenen Sommer stand der Franzose lediglich in 18 Partien für die Bayern auf dem Rasen und das meist in Form von eher kurzen Einsätzen. Aufgeben scheint für ihn derzeit noch keine Option zu sein.

Dem Bericht zufolge könnten die Bosse bei einem passenden Angebot einen Abgang des bis 2028 gebundenen Spielers, der auf seiner Position mit Konrad Laimer (28) und Josip Stanisic (25) konkurriert, trotzdem forcieren.