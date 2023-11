Sensation im DFB-Pokal: Drittligist Saarbrücken kegelt FC Bayern raus!

Saarbrücken - Dem 1. FC Saarbrücken ist die Sensation im DFB-Pokal gelungen! Der Drittligist kämpfte leidenschaftlich und gewann am Ende mit einem Last-Minute-Treffer gegen den großen FC Bayern mit 2:1 (1:1).

Thomas Müller (l.) erzielt die Bayern-Führung aus der Distanz. © Uwe Anspach/dpa

Die Hausherren agierten in einem 5-4-1 und gingen voll motiviert in die Zweikämpfe. Doch der FCS rührte keineswegs nur Beton an. Der Drittligist spielte immer wieder frech nach vorne, auch wenn die letzte Präzision zunächst fehlte, um wirklich gefährlich zu werden.



Der Rekordmeister schlug allerdings eiskalt zu. Mega-Talent Frans Krätzig, der sein Startelf-Debüt feierte, spielte Müller vor dem Strafraum an. Der Routinier verwandelte aus 22 Metern (16. Minute).

Dann der Schock! De Ligt hielt sich nach einer Grätsche das Knie, deutete sofort an, dass er behandelt werden muss. Für ihn ging es nicht weiter, Laimer ersetzte ihn. Ein erneuter Langzeitausfall in der Innenverteidigung wäre bitter für die Münchner (24.).

Aber die Bayern agierten nachlässig und luden Saarbrücken im Anschluss zu mehreren guten Chancen ein. Sontheimer nutzte schließlich eine wiederholte Unaufmerksamkeit der Münchner Abwehr kurz vor der Pause zum hochverdienten Ausgleich (45.+1).