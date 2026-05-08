Schon wieder verletzt: Bayern-Star Davies fällt mehrere Wochen aus

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Das ist bitter: Bayern-Star und Kanada-Kapitän Alphonso Davies hat sich erneut eine Verletzung zugezogen. Ist die WM-Teilnahme in der Heimat in Gefahr?

Von Volker Gundrum

München - Bayern-Star Alphonso Davies (25) hat schon wieder Verletzungspech. Der Kapitän der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft fällt "mehrere Wochen" aus.

Bayern-Spieler Alphonso Davies (25, l.) muss schon wieder wegen einer Verletzung pausieren – und verpasst weitere WM-Vorbereitungen.
Bayern-Spieler Alphonso Davies (25, l.) muss schon wieder wegen einer Verletzung pausieren – und verpasst weitere WM-Vorbereitungen.  © Marco BERTORELLO/AFP

Davies habe sich beim Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain "eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen", teilte der FC Bayern München mit. 

Der 25-Jährige dürfte damit neben den letzten beiden Bundesliga-Spielen in Wolfsburg und zu Hause gegen Köln auch das Endspiel im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart am 23. Mai in Berlin verpassen.

Auch die WM-Vorbereitung des Kanada-Kapitäns dürfte arg gestört werden. Davies konnte seit März 2025 verletzungsbedingt nicht mehr für den Mitausrichter auflaufen.

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Kanada trifft in Gruppe B auf Bosnien-Herzegowina und die Schweiz sowie auf Außenseiter Katar.

Das Team startet am 12. Juni in Toronto gegen Bosnien-Herzegowina ins WM-Turnier. Trainer Jesse Marsch und sein Team rechnen sich gute Chancen auf die K.-o.-Runde aus.

Pech-Abo bei Davis: Muskelfaserrisse, Zerrungen und Knieverletzungen

Davies ist in der jüngeren Vergangenheit immer wieder von Verletzungen heimgesucht worden. Zwei Muskelfaserrissen waren in der Saison 2024/25 ein Kreuzbandriss gefolgt.

Davies hatte im Februar 2025 bei den Bayern bis 2030 verlängert - kurz danach folgte die schwere Knieverletzung.

In dieser Spielzeit warfen ihn erneut ein Muskelfaserriss und eine Oberschenkelzerrung zurück – nun muss der Top-Star der Kanadier um die WM-Teilnahme bangen.

Titelfoto: Marco BERTORELLO/AFP

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