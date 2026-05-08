Schon wieder verletzt: Bayern-Star Davies fällt mehrere Wochen aus
Von Volker Gundrum
München - Bayern-Star Alphonso Davies (25) hat schon wieder Verletzungspech. Der Kapitän der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft fällt "mehrere Wochen" aus.
Davies habe sich beim Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain "eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen", teilte der FC Bayern München mit.
Der 25-Jährige dürfte damit neben den letzten beiden Bundesliga-Spielen in Wolfsburg und zu Hause gegen Köln auch das Endspiel im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart am 23. Mai in Berlin verpassen.
Auch die WM-Vorbereitung des Kanada-Kapitäns dürfte arg gestört werden. Davies konnte seit März 2025 verletzungsbedingt nicht mehr für den Mitausrichter auflaufen.
Kanada trifft in Gruppe B auf Bosnien-Herzegowina und die Schweiz sowie auf Außenseiter Katar.
Das Team startet am 12. Juni in Toronto gegen Bosnien-Herzegowina ins WM-Turnier. Trainer Jesse Marsch und sein Team rechnen sich gute Chancen auf die K.-o.-Runde aus.
Pech-Abo bei Davis: Muskelfaserrisse, Zerrungen und Knieverletzungen
Davies ist in der jüngeren Vergangenheit immer wieder von Verletzungen heimgesucht worden. Zwei Muskelfaserrissen waren in der Saison 2024/25 ein Kreuzbandriss gefolgt.
Davies hatte im Februar 2025 bei den Bayern bis 2030 verlängert - kurz danach folgte die schwere Knieverletzung.
In dieser Spielzeit warfen ihn erneut ein Muskelfaserriss und eine Oberschenkelzerrung zurück – nun muss der Top-Star der Kanadier um die WM-Teilnahme bangen.
Titelfoto: Marco BERTORELLO/AFP