Schon wieder verletzt: Bayern-Star Davies fällt mehrere Wochen aus

München - Bayern-Star Alphonso Davies (25) hat schon wieder Verletzungspech. Der Kapitän der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft fällt "mehrere Wochen" aus.

Bayern-Spieler Alphonso Davies (25, l.) muss schon wieder wegen einer Verletzung pausieren – und verpasst weitere WM-Vorbereitungen. © Marco BERTORELLO/AFP

Davies habe sich beim Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain "eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen", teilte der FC Bayern München mit.

Der 25-Jährige dürfte damit neben den letzten beiden Bundesliga-Spielen in Wolfsburg und zu Hause gegen Köln auch das Endspiel im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart am 23. Mai in Berlin verpassen.

Auch die WM-Vorbereitung des Kanada-Kapitäns dürfte arg gestört werden. Davies konnte seit März 2025 verletzungsbedingt nicht mehr für den Mitausrichter auflaufen.

Kanada trifft in Gruppe B auf Bosnien-Herzegowina und die Schweiz sowie auf Außenseiter Katar.

Das Team startet am 12. Juni in Toronto gegen Bosnien-Herzegowina ins WM-Turnier. Trainer Jesse Marsch und sein Team rechnen sich gute Chancen auf die K.-o.-Runde aus.