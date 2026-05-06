Nur Remis im Giganten-Duell: FC Bayern verpasst Champions-League-Finale
München - Aus der Traum vom Henkelpott: Die Bayern haben das Finale der Champions League verpasst.
Nach dem historischen Neun-Tore-Spektakel bei Paris Saint-Germain vor einer Woche reichte es für die Münchener im Rückspiel gegen den französischen Titelverteidiger am Mittwochabend nur zu einem 1:1 (0:1), womit der Einzug ins Endspiel am 30. Mai in Budapest verpasst wurde.
Vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena hätte das Kracher-Spiel aus Sicht des deutschen Rekordmeisters dabei kaum übler starten können, da man früh durch den Treffer von Ousmane Dembele (3. Minute) in Rückstand geriet. Der FCB stemmte sich in der Folge voll dagegen, die passende Antwort darauf gelang jedoch erst in der Nachspielzeit durch Harry Kane (90.+4), doch da war es bereits zu spät.
TAG24 berichtete im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.
23 Uhr: Abpfiff in München
Der Treffer von Kane kommt am Ende zu spät: Schluss, Aus!
Der FC Bayern kommt gegen Paris nicht über ein Remis hinaus, fährt damit nicht nach Budapest.
Endstand:
FC Bayern München - Paris Saint-Germain 1:1 (0:1)
Torschützen: Ousmane Dembele 0:1 (3. Minute), Harry Kane 1:1 (90.+4)
90.+5: Spannung pur in der Schlussphase! Der FCB braucht nur noch einen Treffer für die Verlängerung.
90.+4: Kane mit dem Ausgleich
Tor für den FC Bayern!
Davies spielt Kane im Sechzehner an, der sich gegen Pacho durchsetzt, aus der Drehung abschließt und die Kugel links oben in die Maschen hämmert.
90.+3: Erneut ist Diaz nicht zu stoppen, dribbelt sich von links entlang der Sechzehner-Linie in die Mitte, nimmt dann den Kopf hoch und spielt auf Karl, dessen Zuspiel allerdings nicht ankommt.
90+1: Fünf Minuten Nachschlag gibt es noch.
87. Minute: Von wegen Verwaltung bei PSG, die spielen weiter nach vorne und arbeiten sich Torchancen heraus, genauso wie die Bayern, die allerdings treffen müssen.
85. Minute: Kompany zieht nach, bringt Karl für Upamecano. Auch die Pariser wechseln. Mendes geht runter, Mayulu kommt rein.
82. Minute: Kimmich übernimmt die Ausführung, bringt die Kugel in Richtung Box, die jedoch keine Gefahr bringt.
81. Minute: Davies spielt links auf Jackson, der ihm den Ball sofort zurückgibt. Danach setzt sich der 25-Jährige gegen Barcola durch - und zieht einen vielversprechenden Freistoß halblinks.
78. Minute: FCB-Coach Kompany stellt um, bringt mit Jackson einen weiteren Stürmer an die Seite von Kane. Musiala geht dafür runter.
76. Minute: Nächster Doppelwechsel, diesmal auf Seiten der Gäste: Doue und Fabian dürfen vom Feld, Hernandez und Beraldo kommen in die Partie.
73. Minute: Olise versucht es mit einer Hereingabe, doch Pacho ist dazwischen und klärt zur Ecke, die jedoch ungefährlich bleibt.
69. Minute: Jetzt probiert es mal Diaz selbst mit einem satten Vollspannschuss, doch PSG-Torhüter Safonov ist hellwach, fährt die Krallen aus und entschärft die Aktion.
67. Minute: Sein Gegenüber Kompany wechselt hingegen gleich doppelt. Davies und Kim kommen für Tah sowie Stanisic.
65. Minute: Erster Wechsel bei PSG. Trainer Enrique bringt Barcola für den 1:0-Torschützen Dembele.
64. Minute: Doue macht ordentlich Meter, lässt Kimmich, Tah sowie Stanisic stehen und zieht aus gut 16 Metern halbrechter Position ab, doch Neuer ist blitzschnell unten und pariert.
62. Minute: Noch rund eine halbe Stunde ist zu gehen - und die Bayern brauchen weiterhin ganze zwei Tore, um sich zumindest noch eine Verlängerung zu erarbeiten.
58. Minute: Olise läuft zentral in Richtung des Sechzehners und sucht das Eins-gegen-eins-Duell mit Vitinha, zieht dann allerdings den Kürzeren und verliert den Ball.
55. Minute: Marquinhos trifft Kane im Luftduell mit dem Ellbogen am Kopf, doch der Schiri ahndet die Szene nur mit Freistoß und verzichtet auf einen Karton.
52. Minute: Von links im Strafraum zieht Kane ab, doch Neves stellt sich in den Schuss und blockt den Versuch.
50. Minute: Schon wieder bleibt Pacho liegen, diesmal nach einem robusten, aber zu harten Körpereinsatz von Laimer.
48. Minute: FCB-Knipser Kane trifft Pacho im Zweikampf um den Ball unglücklich am Kopf, der Innenverteidiger geht zu Boden, kann nach kurzer Behandlung jedoch weiterspielen.
46. Minute: Beginn der zweiten Hälfte
Weiter geht's, der Ball rollt wieder.
Ohne personellen Wechsel gehen beide Teams in Durchgang Nummer zwei.
21.59 Uhr: Schiedsrichter Pinheiro im Negativ-Fokus
Im Fokus steht bisher aber die mehr als unglückliche Entscheidungsfindung des Referees, der zunächst ein vermeintliches Handspiel von Laimer ahndete, das keines war, und später den bereits verwarnten Mendes nach einem Handspiel nicht mit Gelb-Rot vom Platz stellte.
21.51 Uhr: Halbzeit in München
Die erste Hälfte ist vorüber, Schiri Pinheiro bittet zum Pausentee.
Nach 45 gespielten Minuten liegen die Bayern im Halbfinal-Showdown mit 0:1 zurück, erwischten dabei einen echten Horror-Start, denn bereits nach drei Minuten brachte Dembele die Gäste aus Paris nach tollem Zuspiel von Kvaratskhelia in Führung.
Eine passende Reaktion der Münchener darauf blieb bislang aus, sodass man Gefahr läuft, das Endspiel in Budapest zu verpassen.
45.+1: 120 Sekunden gibt es hier noch obendrauf.
44. Minute: Wieder Musiala! Von links im Sechzehner zieht er wuchtig ab, doch Safonov ist wieder zur Stelle und pariert stark.
42. Minute: Musiala lässt Mendes rechts stehen, zieht in den Strafraum und spielt scharf nach innen, doch PSG-Torhüter Safonov ist da, taucht ab und klärt die Kugel.
39. Minute: Mit dem Ende der ersten Hälfte im Blick rennen die Bayern weiter dem Rückstand hinterher. Zur Erinnerung: Mindestens zwei Treffer brauchen die Münchener noch, um hier wenigstens noch die Verlängerung zu erzwingen.
36. Minute: Mit vollem Einsatz geht Tah in die Duelle mit "Kvaradona" und blockt gleich zweimal die Hereingabe in den Strafraum. So wichtig!
33. Minute: Am Fünfmeterraum steigt Neves zum Kopfball hoch, im langen Eck reagiert FCB-Schlussmann Neuer jedoch super, indem der 40-Jährige das Leder an den Pfosten lenkt.
31. Minute: Fehlentscheidung von Schiedsrichter Pinheiro?
Vitinha schießt bei einem Klärungsversuch im eigenen Sechzehner Neves aus kurzer Distanz an den abgespreizten Arm. Der Schiri bewertet die Situation aber auch diesmal anders und winkt ab, es geht weiter. Ein Fehler?
28. Minute: Laimer spielt den Ball gegen die Hand des schon mit Gelb verwarnten Medes, doch der Unparteiische entscheidet auf Handspiel des Bayern-Akteurs, der den Ball zuvor offenbar berührt hat.
27. Minute: Olise wird von Kane in Szene gesetzt, lässt Mendes mit einem Übersteiger stehen, schließt gefühlvoll mit links ab, setzt das Leder aus rund 18 Metern jedoch knapp über die Latte.
24. Minute: Musiala verliert den Ball an Vitinha, der sofort Kvaratskhelia einbindet, allerdings suchen die Pariser nicht die Tiefe, drehen stattdessen wieder ab.
22. Minute: Nun kommt Diaz auf der anderen Seite zum Abschluss, doch der Schuss segelt klar über das PSG-Gehäuse von Safonov.
20. Minute: "Kvaradona" setzt sich links mit feiner Technik durch, dribbelt am Sechzehner entlang, schließt zentral ab, doch Kimmich blockt den Ball.
19. Minute: In Höhe der Mittellinie wird Diaz von Stanisic angespielt, dann jedoch mit einem Foul zu Boden gebracht. Freistoß.
17. Minute: Aktuell bräuchte die Kompany-Elf zwei Tore, um zumindest noch den Weg in die Verlängerung offen zu halten.
15. Minute: PSG-Motor Neves vertändelt den Ball an der linken Eckfahne gegen Diaz, der sich die Kugel schnappt, in den Strafraum geht, Kane aber nicht anspielen kann.
13. Minute: Die Bayern haben sich offenbar von der eiskalten Dusche erholt, stehen nun wieder höher und gehen früh ins Pressing gegen die Gäste.
10. Minute: Von der rechten Seite bringt Münchens Olise eine Flanke in den Strafraum, die jedoch keinen Mitspieler erreicht und hinter dem langen Pfosten ins Aus fliegt.
8. Minute: Schon früh in dieser Partie zeigt der portugiesische Schiri die Gelbe Karte. Mendes ist auf der Außenbahn im Zweikampf gegen Olise zu spät, wird dafür verwarnt.
5. Minute: Die Bayern kommen nun erstmals in die gegnerische Hälfte, doch der Angriff verpufft wieder, weil sie die Kugel verlieren.
3. Minute: Kalte Dusche für die Bayern
Tor für PSG!
Kvaratskhelia beschleunigt von der Mittellinie aus, sprintet im Volltempo in Richtung des FCB-Strafraums davon, lässt alle Gegenspieler hinter sich, blickt anschließend auf und erkennt den von hinten in die Box heranstürmenden Dembele, der perfekt positioniert ist und dessen Zuspiel direkt im Kasten von FCB-Keeper Neuer verwertet.
1. Minute: Anpfiff in der Allianz Arena
Vorhang auf!
Das Match läuft. Die Münchener haben den Ball, spielen von links nach rechts.
Vor Anpfiff: Wie gewohnt tragen Bayerns Akteure Rot, die Gäste aus Paris sind in Dunkelblau gekleidet.
Vor Anpfiff: "Schießt uns ins Finale" ist auf einem großen Transparent der Heimfans zu lesen, bringt den Wunsch der FCB-Anhängerschaft nach dem Finaleinzug klar auf den Punkt.
Vor Anpfiff: Es ist endlich so weit! Angeführt von Schiedsrichter Pinheiro laufen beide Teams ein.
Vor Anpfiff: Gänsehaut! Passend zu diesem Fußball-Leckerbissen hat die aktive Fanszene des FCB keine Kosten und Mühen gescheut, eine XXL-Choreo über die gesamte Südkurve hinweg umgesetzt.
20.45 Uhr: PSG mit Mini-Vorteil ins Rückspiel gegen den FCB
Die Franzosen gehen nach dem historischen 5:4-Spektakel vor einer Woche mit nur einem Tor Plus in das alles entscheidende Schwergewichts-Duell um den Einzug ins Endspiel.
Für die Mannschaft von FCB-Chefcoach Kompany bleibt das Weiterkommen damit weiterhin greifbar, ebenso wie auch der Traum vom dritten Triple der Klubgeschichte aus Königsklassen-Titel, DFB-Pokalsieg und Meisterschaft. Pack mas.
20.32 Uhr: FC Arsenal wartet im Champions-League-Finale
Showdown! Heute Abend fällt die Entscheidung über das zweite und somit auch letzte Finalticket.
Bereits sicher für das Endspiel in Budapest am 30. Mai qualifiziert ist der Londoner Hauptstadt-Klub FC Arsenal.
Gegen das spanische Top-Team von Chefrainer Diego Simeone (56) behielten die "Gunners" um DFB-Star Kai Havertz (26) am gestrigen Dienstag die Oberhand, gewannen nach dem 1:1-Hinspiel-Remis im eigenen Stadion hauchdünn mit 1:0.
20.08 Uhr: Zaire-Emery ersetzt Hakimi
Und die Gäste aus der französischen Hauptstadt?
Wie zuvor bereits hier vermutet, setzt PSG-Chefcoach Enrique die erwarteten Änderungen um: Zaire-Emery übernimmt für den verletzten Hakimi die Position hinten rechts. Fabian rückt dafür von der Bank in die Startelf, bildet zusammen mit Neves sowie Vitinha das Zentrum. Ansonsten bleibt alles unverändert.
19.59 Uhr: Aufstellungen sind da! So startet der FC Bayern ins Halbfinal-Rückspiel
Etwas mehr als eine Stunde vor dem Anpfiff sind die Aufstellungen der beiden Mannschaften bekannt gegeben worden.
Der erste Blick gilt dem FC Bayern: Kompany vertraut nach dem Hinspiel erneut seiner absoluten Top-A-Elf, nimmt aber eine Anpassung vor und bringt Laimer anstelle von Davies.
19.40 Uhr: Hier läuft das Kracher-Duell live im TV
Königsklassen-Fußball im Pay-TV!
Das heutige Halbfinal-Rückspiel ist nur beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN zu sehen. Los geht es dabei um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung.
Laura Wontorra (37) führt als Moderatorin durch den Abend. Die beiden Ex-DFB-Akteure Michael Ballack (48) und Sami Khedira (39) sind als Experten im Einsatz. Max Siebald (33) kommentiert die Partie.
Wer möchte, kann das Match aber auch hier im Liveticker mitverfolgen, bleibt damit ebenfalls up to date.
19.22 Uhr: Polizei gibt Entwarnung
Am U-Bahnhof Dietlindenstraße ist der Feuerwehreinsatz laut Polizei München beendet.
Sämtliche Sperren sind aufgehoben, der Verkehr läuft somit wieder normal. Das teilten die Beamten auf ihrer offiziellen X-Seite mit.
19.04 Uhr: U-Bahn mit etwa 1000 Fußballfans geräumt
Blaulicht-Alarm vor dem Giganten-Duell in der Allianz Arena.
Am U-Bahnhof Dietlindenstraße läuft nach Angaben der Polizei München aktuell ein Einsatz der Feuerwehr. Dabei mussten rund 1000 Fußballfans aus einer Bahn evakuiert werden.
Auslöser dafür sei übereinstimmenden Medienberichten zufolge offenbar eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Zug der U6 auf dem Weg zum Stadion gewesen. Die alarmierten Einsatzkräfte hätten die Passagiere daraufhin an die Oberfläche geführt, teilte unter anderem die Abendzeitung mit. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt.
"Daher kommt es in diesem Bereich aktuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Wenn möglich, weiträumig umfahren", erklärten die Beamten via X.
18.40 Uhr: Personal-Update vor dem Spitzenspiel - Zaire-Emery als Hakimi-Ersatz?
Ein verletzungsbedingter Vorteil für den FC Bayern? Paris Saint-Germain muss heute nämlich auf Superstar Achraf Hakimi (27) verzichten.
Der Rechtsverteidiger laboriert an Oberschenkelbeschwerden, fällt deswegen mehrere Wochen aus. Ein schwerer Ausfall, der das Team von PSG-Trainer Luis Enrique (55) aber nicht zwingend vor größere Probleme stellt. So könnte beispielsweise Warren Zaire-Emery (20) aus dem Zentrum auf die rechte Abwehrseite rücken. Fabian würde in diesem Fall von der Bank ins zentrale Mittelfeld wechseln, dort den 20-jährigen 60-Millionen-Mann ersetzen.
Auf Seiten des FCB fällt dagegen Serge Gnabry (30, Adduktorenverletzung) aus. Dafür kann Chefcoach Vincent Kompany (40) wieder auf drei Rückkehrer bauen. Lennart Karl (18), Tom Bischof (20) sowie Raphael Guerreiro (32) sind nach ihren Verletzungen wieder Teil des Aufgebots.
18.23 Uhr: Bayern-Ultras stimmen auf Knaller-Heimspiel ein
Geschlossener Support: Im Vorfeld des Kracher-Duells im eigenen Wohnzimmer hat die aktive Fanszene des FC Bayern einen einheitlichen Dresscode ausgegeben. Unter dem Motto "Alle in Rot" rufen die Ultras dazu auf.
Der FCB selbst formulierte den Appell an seine Anhänger mit den Worten: "Zieh' daher ein rotes Shirt, eine rote Jacke, ein Bayerntrikot aus Deinem Schrank über" und stellte diesen für die 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena auf seiner Website online.
"Zeig, dass du Teil von etwas Größerem bist. Zeig, dass du wie unsere Mannschaft bereit bist, alles zu geben", teilte der deutsche Rekordmeister zudem mit.
18.05 Uhr: FC Bayern spielt gegen Paris Saint-Germain um den Einzug ins Champions-League-Finale
Mia san maximal gefordert: Der FC Bayern kann heute das Finalticket der Champions League für Budapest (30. Mai) lösen, steht dabei gegen Paris Saint-Germain jedoch vor einer Mammutaufgabe.
Nach dem furiosen 4:5 (2:3) in Paris am vergangenen Dienstag braucht der deutsche Rekordmeister im Rückspiel gegen den amtierenden Titelträger nämlich einen Sieg mit zwei Treffern Vorsprung, um ins Endspiel einzuziehen.
Reicht es am Ende nur zu einem Tor Differenz, muss die Entscheidung in der Verlängerung fallen. Dass es am Ende sogar ins Elfmeterschießen gehen könnte, ist längst einkalkuliert: "Das ist seit Wochen in jedem Training dabei. Es ist nicht spontan, sondern geübt - so wie alle unsere Abläufe", erklärte FCB-Coach Vincent Kompany (40) vor dem alles entscheidenden Giganten-Duell.
Egal wie, Hauptsache weiterkommen: "Ziel ist es, eine komplette Leistung zu zeigen und zu gewinnen. Wir wollen ins Finale", stellte Kompany unmissverständlich klar.
6. Mai, 18 Uhr: FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain im Liveticker
Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Rückspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain.
Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um das Knaller-Match auf dem Laufenden.
Titelfoto: Tom Weller/dpa