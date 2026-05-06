06.05.2026 23:00 Nur Remis im Giganten-Duell: FC Bayern verpasst Champions-League-Finale

Königsklassen-Aus gegen Paris Saint-Germain! Der FC Bayern München hat das Finale der Champions League verpasst.

Von Ivan Simovic

München - Aus der Traum vom Henkelpott: Die Bayern haben das Finale der Champions League verpasst.

Nach dem historischen Neun-Tore-Spektakel bei Paris Saint-Germain vor einer Woche reichte es für die Münchener im Rückspiel gegen den französischen Titelverteidiger am Mittwochabend nur zu einem 1:1 (0:1), womit der Einzug ins Endspiel am 30. Mai in Budapest verpasst wurde. Vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena hätte das Kracher-Spiel aus Sicht des deutschen Rekordmeisters dabei kaum übler starten können, da man früh durch den Treffer von Ousmane Dembele (3. Minute) in Rückstand geriet. Der FCB stemmte sich in der Folge voll dagegen, die passende Antwort darauf gelang jedoch erst in der Nachspielzeit durch Harry Kane (90.+4), doch da war es bereits zu spät. TAG24 berichtete im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

23 Uhr: Abpfiff in München

Der Treffer von Kane kommt am Ende zu spät: Schluss, Aus! Der FC Bayern kommt gegen Paris nicht über ein Remis hinaus, fährt damit nicht nach Budapest. Endstand: FC Bayern München - Paris Saint-Germain 1:1 (0:1) Torschützen: Ousmane Dembele 0:1 (3. Minute), Harry Kane 1:1 (90.+4)

Die Enttäuschung steht den Münchenern ins Gesicht geschrieben. © Tom Weller/dpa

90.+5: Spannung pur in der Schlussphase! Der FCB braucht nur noch einen Treffer für die Verlängerung.

90.+4: Kane mit dem Ausgleich

Tor für den FC Bayern! Davies spielt Kane im Sechzehner an, der sich gegen Pacho durchsetzt, aus der Drehung abschließt und die Kugel links oben in die Maschen hämmert.

90.+3: Erneut ist Diaz nicht zu stoppen, dribbelt sich von links entlang der Sechzehner-Linie in die Mitte, nimmt dann den Kopf hoch und spielt auf Karl, dessen Zuspiel allerdings nicht ankommt.

90+1: Fünf Minuten Nachschlag gibt es noch.

87. Minute: Von wegen Verwaltung bei PSG, die spielen weiter nach vorne und arbeiten sich Torchancen heraus, genauso wie die Bayern, die allerdings treffen müssen.

85. Minute: Kompany zieht nach, bringt Karl für Upamecano. Auch die Pariser wechseln. Mendes geht runter, Mayulu kommt rein.

82. Minute: Kimmich übernimmt die Ausführung, bringt die Kugel in Richtung Box, die jedoch keine Gefahr bringt.

81. Minute: Davies spielt links auf Jackson, der ihm den Ball sofort zurückgibt. Danach setzt sich der 25-Jährige gegen Barcola durch - und zieht einen vielversprechenden Freistoß halblinks.

78. Minute: FCB-Coach Kompany stellt um, bringt mit Jackson einen weiteren Stürmer an die Seite von Kane. Musiala geht dafür runter.

76. Minute: Nächster Doppelwechsel, diesmal auf Seiten der Gäste: Doue und Fabian dürfen vom Feld, Hernandez und Beraldo kommen in die Partie.

73. Minute: Olise versucht es mit einer Hereingabe, doch Pacho ist dazwischen und klärt zur Ecke, die jedoch ungefährlich bleibt.

69. Minute: Jetzt probiert es mal Diaz selbst mit einem satten Vollspannschuss, doch PSG-Torhüter Safonov ist hellwach, fährt die Krallen aus und entschärft die Aktion.

Duellieren sich in der Luft um den Ball: Bayerns Joshua Kimmich (31, links) und PSG-Akteur Fabian (30). © Tom Weller/dpa

67. Minute: Sein Gegenüber Kompany wechselt hingegen gleich doppelt. Davies und Kim kommen für Tah sowie Stanisic.

65. Minute: Erster Wechsel bei PSG. Trainer Enrique bringt Barcola für den 1:0-Torschützen Dembele.

64. Minute: Doue macht ordentlich Meter, lässt Kimmich, Tah sowie Stanisic stehen und zieht aus gut 16 Metern halbrechter Position ab, doch Neuer ist blitzschnell unten und pariert.

62. Minute: Noch rund eine halbe Stunde ist zu gehen - und die Bayern brauchen weiterhin ganze zwei Tore, um sich zumindest noch eine Verlängerung zu erarbeiten.

58. Minute: Olise läuft zentral in Richtung des Sechzehners und sucht das Eins-gegen-eins-Duell mit Vitinha, zieht dann allerdings den Kürzeren und verliert den Ball.

55. Minute: Marquinhos trifft Kane im Luftduell mit dem Ellbogen am Kopf, doch der Schiri ahndet die Szene nur mit Freistoß und verzichtet auf einen Karton.

52. Minute: Von links im Strafraum zieht Kane ab, doch Neves stellt sich in den Schuss und blockt den Versuch.

50. Minute: Schon wieder bleibt Pacho liegen, diesmal nach einem robusten, aber zu harten Körpereinsatz von Laimer.

48. Minute: FCB-Knipser Kane trifft Pacho im Zweikampf um den Ball unglücklich am Kopf, der Innenverteidiger geht zu Boden, kann nach kurzer Behandlung jedoch weiterspielen.

46. Minute: Beginn der zweiten Hälfte

Weiter geht's, der Ball rollt wieder. Ohne personellen Wechsel gehen beide Teams in Durchgang Nummer zwei.

21.59 Uhr: Schiedsrichter Pinheiro im Negativ-Fokus

Im Fokus steht bisher aber die mehr als unglückliche Entscheidungsfindung des Referees, der zunächst ein vermeintliches Handspiel von Laimer ahndete, das keines war, und später den bereits verwarnten Mendes nach einem Handspiel nicht mit Gelb-Rot vom Platz stellte.

Pfeift bisher nicht fehlerlos: Joao Pinheiro (38). © ODD ANDERSEN / AFP

21.51 Uhr: Halbzeit in München

Die erste Hälfte ist vorüber, Schiri Pinheiro bittet zum Pausentee. Nach 45 gespielten Minuten liegen die Bayern im Halbfinal-Showdown mit 0:1 zurück, erwischten dabei einen echten Horror-Start, denn bereits nach drei Minuten brachte Dembele die Gäste aus Paris nach tollem Zuspiel von Kvaratskhelia in Führung. Eine passende Reaktion der Münchener darauf blieb bislang aus, sodass man Gefahr läuft, das Endspiel in Budapest zu verpassen.

45.+1: 120 Sekunden gibt es hier noch obendrauf.

44. Minute: Wieder Musiala! Von links im Sechzehner zieht er wuchtig ab, doch Safonov ist wieder zur Stelle und pariert stark.

42. Minute: Musiala lässt Mendes rechts stehen, zieht in den Strafraum und spielt scharf nach innen, doch PSG-Torhüter Safonov ist da, taucht ab und klärt die Kugel.

39. Minute: Mit dem Ende der ersten Hälfte im Blick rennen die Bayern weiter dem Rückstand hinterher. Zur Erinnerung: Mindestens zwei Treffer brauchen die Münchener noch, um hier wenigstens noch die Verlängerung zu erzwingen.

36. Minute: Mit vollem Einsatz geht Tah in die Duelle mit "Kvaradona" und blockt gleich zweimal die Hereingabe in den Strafraum. So wichtig!

33. Minute: Am Fünfmeterraum steigt Neves zum Kopfball hoch, im langen Eck reagiert FCB-Schlussmann Neuer jedoch super, indem der 40-Jährige das Leder an den Pfosten lenkt.

31. Minute: Fehlentscheidung von Schiedsrichter Pinheiro?

Vitinha schießt bei einem Klärungsversuch im eigenen Sechzehner Neves aus kurzer Distanz an den abgespreizten Arm. Der Schiri bewertet die Situation aber auch diesmal anders und winkt ab, es geht weiter. Ein Fehler?

28. Minute: Laimer spielt den Ball gegen die Hand des schon mit Gelb verwarnten Medes, doch der Unparteiische entscheidet auf Handspiel des Bayern-Akteurs, der den Ball zuvor offenbar berührt hat.

27. Minute: Olise wird von Kane in Szene gesetzt, lässt Mendes mit einem Übersteiger stehen, schließt gefühlvoll mit links ab, setzt das Leder aus rund 18 Metern jedoch knapp über die Latte.

24. Minute: Musiala verliert den Ball an Vitinha, der sofort Kvaratskhelia einbindet, allerdings suchen die Pariser nicht die Tiefe, drehen stattdessen wieder ab.

22. Minute: Nun kommt Diaz auf der anderen Seite zum Abschluss, doch der Schuss segelt klar über das PSG-Gehäuse von Safonov.

Hält seinen Kasten bislang sauber: SPG-Keeper Matvey Safonov (27). © ODD ANDERSEN / AFP

20. Minute: "Kvaradona" setzt sich links mit feiner Technik durch, dribbelt am Sechzehner entlang, schließt zentral ab, doch Kimmich blockt den Ball.

19. Minute: In Höhe der Mittellinie wird Diaz von Stanisic angespielt, dann jedoch mit einem Foul zu Boden gebracht. Freistoß.

17. Minute: Aktuell bräuchte die Kompany-Elf zwei Tore, um zumindest noch den Weg in die Verlängerung offen zu halten.

15. Minute: PSG-Motor Neves vertändelt den Ball an der linken Eckfahne gegen Diaz, der sich die Kugel schnappt, in den Strafraum geht, Kane aber nicht anspielen kann.

13. Minute: Die Bayern haben sich offenbar von der eiskalten Dusche erholt, stehen nun wieder höher und gehen früh ins Pressing gegen die Gäste.

10. Minute: Von der rechten Seite bringt Münchens Olise eine Flanke in den Strafraum, die jedoch keinen Mitspieler erreicht und hinter dem langen Pfosten ins Aus fliegt.

8. Minute: Schon früh in dieser Partie zeigt der portugiesische Schiri die Gelbe Karte. Mendes ist auf der Außenbahn im Zweikampf gegen Olise zu spät, wird dafür verwarnt.

5. Minute: Die Bayern kommen nun erstmals in die gegnerische Hälfte, doch der Angriff verpufft wieder, weil sie die Kugel verlieren.

3. Minute: Kalte Dusche für die Bayern

Tor für PSG! Kvaratskhelia beschleunigt von der Mittellinie aus, sprintet im Volltempo in Richtung des FCB-Strafraums davon, lässt alle Gegenspieler hinter sich, blickt anschließend auf und erkennt den von hinten in die Box heranstürmenden Dembele, der perfekt positioniert ist und dessen Zuspiel direkt im Kasten von FCB-Keeper Neuer verwertet.

Erwischte die Bayern eiskalt: PSG-Flügelflitzer und 1:0-Torschütze Ousmane Dembele (28, links). © FRANCK FIFE / AFP

1. Minute: Anpfiff in der Allianz Arena

Vorhang auf! Das Match läuft. Die Münchener haben den Ball, spielen von links nach rechts.

Vor Anpfiff: Wie gewohnt tragen Bayerns Akteure Rot, die Gäste aus Paris sind in Dunkelblau gekleidet.

Die Stars stehen bereit. © FRANCK FIFE / AFP

Vor Anpfiff: "Schießt uns ins Finale" ist auf einem großen Transparent der Heimfans zu lesen, bringt den Wunsch der FCB-Anhängerschaft nach dem Finaleinzug klar auf den Punkt.

Vor Anpfiff: Es ist endlich so weit! Angeführt von Schiedsrichter Pinheiro laufen beide Teams ein.

Vor Anpfiff: Gänsehaut! Passend zu diesem Fußball-Leckerbissen hat die aktive Fanszene des FCB keine Kosten und Mühen gescheut, eine XXL-Choreo über die gesamte Südkurve hinweg umgesetzt.

20.45 Uhr: PSG mit Mini-Vorteil ins Rückspiel gegen den FCB

Die Franzosen gehen nach dem historischen 5:4-Spektakel vor einer Woche mit nur einem Tor Plus in das alles entscheidende Schwergewichts-Duell um den Einzug ins Endspiel. Für die Mannschaft von FCB-Chefcoach Kompany bleibt das Weiterkommen damit weiterhin greifbar, ebenso wie auch der Traum vom dritten Triple der Klubgeschichte aus Königsklassen-Titel, DFB-Pokalsieg und Meisterschaft. Pack mas.

20.32 Uhr: FC Arsenal wartet im Champions-League-Finale

Showdown! Heute Abend fällt die Entscheidung über das zweite und somit auch letzte Finalticket. Bereits sicher für das Endspiel in Budapest am 30. Mai qualifiziert ist der Londoner Hauptstadt-Klub FC Arsenal. Gegen das spanische Top-Team von Chefrainer Diego Simeone (56) behielten die "Gunners" um DFB-Star Kai Havertz (26) am gestrigen Dienstag die Oberhand, gewannen nach dem 1:1-Hinspiel-Remis im eigenen Stadion hauchdünn mit 1:0.