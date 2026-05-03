Goretzkas emotionale Bayern-Abschiedstour: "Das Ding hier wird brennen"

München - Es war sein drittletztes Heimspiel im Trikot des FC Bayern. Und Leon Goretzka (31) bejubelte ausgelassen seinen Doppelpack beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim . Der 31-Jährige schien es besonders zu genießen, als die Fans nach seinem Zauber-Freistoß zum 1:2 und seinem eingesprungenen Volley zum 2:2 seinen Namen skandierten.

Leon Goretzka (31) verhinderte mit seinem Doppelpack in der 44. und in der 57. Minute eine Niederlage gegen den Abstiegskandidaten Heidenheim. © Harry Langer/dpa

Goretzkas Abschiedstour verläuft emotional. Vier, maximal fünf Spiele folgen noch. Die Meisterschaft ist schon eingetütet.

Das Pokalfinale in Berlin gegen den VfB Stuttgart ist auch erreicht. Aber auch Goretzkas Blick richtete sich schon am Samstagabend nur noch auf den kommenden Mittwochabend, auf das große Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain.

"Am Mittwoch wird das Ding hier brennen", sagte er zur Atmosphäre in der Allianz Arena: "Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Wir wollen ins Finale! Jetzt geht es darum, die Kräfte zu bündeln, sich zu sammeln und dann alles in die Waagschale zu werfen."

Am liebsten würde er natürlich in der Startelf stehen. Der Nationalspieler hat vor seinem Abschied im Sommer noch einiges vor in München.

Er will mit dem Rekordmeister das zweite Triple nach 2020 holen. "Man merkt natürlich, dass es ihm auch bewusst wird, dass die Zeit zu Ende geht", äußerte sein langjähriger DFB- und Bayern-Kollege Joshua Kimmich.

"Es ist für alle - auch für mich - sehr emotional. Wir haben lange zusammengespielt", sagte Kimmich, der wie Goretzka 31 Jahre alt ist.