Sperre nach Roter Karte: FC Bayern muss längere Zeit auf Luis Díaz verzichten

München - Am 4. November wurde FC-Bayern -Spieler Luis Díaz (28) beim Match gegen PSG nach einer Roten Karte des Platzes verwiesen. Die UEFA gab jetzt die Länge der Sperre für den Stürmer bekannt.

Pause für Bayern-Spieler Luis Díaz (28): Er ist nach einer Roten Karte erstmal gesperrt. © Sven Hoppe/dpa

Die Europäische Fußball-Union sperrte den Kolumbianer für drei Champions-League-Spiele.

Das geht aus den offiziellen Dokumenten der UEFA hervor. Die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters waren zunächst von einer Ein-Spiele-Sperre ausgegangen.

Díaz war beim 2:1-Sieg der Münchner bei PSG am 4. November nach einem Foul an Achraf Hakimi des Feldes verwiesen worden.