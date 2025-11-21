Sperre nach Roter Karte: FC Bayern muss längere Zeit auf Luis Díaz verzichten

Nach dem PSG-Spiel muss der FC Bayern jetzt längere Zeit auf Stürmer Luis Díaz verzichten. Der 28-Jährige kassierte beim Champions-League-Spiel eine rote Karte.

Von Thomas Eßer

München - Am 4. November wurde FC-Bayern-Spieler Luis Díaz (28) beim Match gegen PSG nach einer Roten Karte des Platzes verwiesen. Die UEFA gab jetzt die Länge der Sperre für den Stürmer bekannt.

Pause für Bayern-Spieler Luis Díaz (28): Er ist nach einer Roten Karte erstmal gesperrt.  © Sven Hoppe/dpa
Die Europäische Fußball-Union sperrte den Kolumbianer für drei Champions-League-Spiele.

Das geht aus den offiziellen Dokumenten der UEFA hervor. Die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters waren zunächst von einer Ein-Spiele-Sperre ausgegangen.

Díaz war beim 2:1-Sieg der Münchner bei PSG am 4. November nach einem Foul an Achraf Hakimi des Feldes verwiesen worden.

Zuvor hatte der 28-Jährige beide Bayern-Tore erzielt.

Sollte die Sperre so bestehen bleiben, würde Díaz der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany beim FC Arsenal, gegen Sporting Lissabon und gegen Union Saint-Gilloise fehlen.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa

