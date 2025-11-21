Sperre nach Roter Karte: FC Bayern muss längere Zeit auf Luis Díaz verzichten
Von Thomas Eßer
München - Am 4. November wurde FC-Bayern-Spieler Luis Díaz (28) beim Match gegen PSG nach einer Roten Karte des Platzes verwiesen. Die UEFA gab jetzt die Länge der Sperre für den Stürmer bekannt.
Das geht aus den offiziellen Dokumenten der UEFA hervor. Die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters waren zunächst von einer Ein-Spiele-Sperre ausgegangen.
Díaz war beim 2:1-Sieg der Münchner bei PSG am 4. November nach einem Foul an Achraf Hakimi des Feldes verwiesen worden.
Zuvor hatte der 28-Jährige beide Bayern-Tore erzielt.
Sollte die Sperre so bestehen bleiben, würde Díaz der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany beim FC Arsenal, gegen Sporting Lissabon und gegen Union Saint-Gilloise fehlen.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa