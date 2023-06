Spielplan der Bundesliga steht! FC Bayern muss zum Auftakt auswärts ran

München - Noch dürfen die Stars des FC Bayern die Füße hochlegen, die neue Saison der Bundesliga wirft ihre Schatten aber bereits voraus. Am heutigen Freitag wurde von der Deutschen Fußball Liga ( DFL ) der Spielplan bekannt gegeben.

Der Spielplan der Bundesliga steht! Thomas Müller (33) und der FC Bayern München peilen die nächste Meisterschaft an. © Christof STACHE/AFP

Als Meister eröffnen die Münchner auch in diesem Jahr die Saison. Los geht es am Freitagabend, den 18. August 2023, mit dem Kräftemessen gegen den SV Werder Bremen. Gespielt wird im Weserstadion.

Mit großer Spannung werden natürlich vor allem die beiden Duelle mit Borussia Dortmund erwartet - immerhin konnten die Münchner dem großen Rivalen dank dessen überraschendem Remis gegen den 1. FSV Mainz 05 am letzten Spieltag noch die bereits sicher geglaubte Meisterschaft entreißen.

Die Titelfavoriten treffen am 10. und 27. Spieltag aufeinander. Zum ersten Showdown nach dem dramatischen Saisonfinale reisen die Münchner dabei nach Dortmund, in der Rückrunde gastiert die Borussia in der bayerischen Landeshauptstadt.

Gegen den Mitfavoriten RB Leipzig, der sich in der kommenden Saison ebenfalls einiges ausrechnet, müssen die Münchner am 6. und 23. Spieltag antreten. Auch gegen die Roten Bullen geht es für den Meister erst auf fremdem Geläuf zur Sache.



Einen Vorgeschmack gibt es am 12. August. Beide Klubs stehen sich vor dem Bundesligaauftakt im Rahmen des Supercups der DFL als Meister und Pokalsieger gegenüber. Ausgetragen wird die Partie an einem Samstag ab 20.45 Uhr in der Allianz Arena.