Der FC Bayern ist Deutscher Meister, BVB verspielt die Schale zum Saisonfinale!

Dortmund/Köln - Am Ende lacht doch wieder der FC Bayern München , während beim BVB die Tränen kullern! Der Rekordmeister lässt nach einem knappen Sieg in Köln die Korken knallen, weil Borussia Dortmund das Saisonfinale gegen Mainz vergeigt hat.

In der 89. Minute schlug dann aber die Stunde von Jamal Musiala, der die Bayern mit seinem 2:1-Siegtreffer - und dem letzten Torschuss der Saison - zum Titel schoss.

Zu diesem Zeitpunkt lag die Tuchel-Truppe in Köln durch den Treffer von Kingsley Coman bereits vorn, allerdings hätte der Effzeh beinahe Schützenhilfe geleistet, denn Dejan Ljubicic traf im zweiten Durchgang per Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich, der den Dortmundern gereicht hätte.

Das BVB-Debakel nahm schon früh seinen Lauf: Mainz-Innenverteidiger Hanche-Olsen brachte die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung, Karim Onisiwo erhöhte nur neun Minuten später auf 2:0.

Die Schwarz-Gelben konnten die wohl größte Chance auf die Schale seit satten elf Jahren nicht nutzen. Stattdessen geht diese zum 33. Mal an den FCB.

Mehr dazu lest Ihr im TAG24-Artikel: " Bayern-Paukenschlag! Tage von Kahn und Salihamidzic offenbar gezählt ".

"Den Verantwortlichen gratuliere ich genauso wie dem Trainerstab und der Mannschaft zur erfolgreichen Titelverteidigung nach einer hochspannenden Saison", erklärte der BVB-Geschäftsführer als Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga in einer Mitteilung.

Trotz des Patzers am letzten Spieltag wurde der Trainer von den Dortmunder Fans mit Sprechchören gefeiert. Seine Trauer konnte er aber nicht verbergen.

"Wir hatten es heute in der eigenen Hand, haben uns das mit einer grandiosen Rückrunde auch erarbeitet, aber heute hätten wir das zumachen müssen und das liegt am Ende nur an uns."

"Von den zwei frühen Gegentreffern und dem vergebenen Elfmeter haben wir uns beeindrucken lassen", so der Ex-Nationalspieler weiter. "Heute fällt es sehr schwer, das alles einzuordnen."

"Ich kann es nicht genau greifen. Mainz war natürlich super effektiv am Anfang", sagte Routinier Hummels nach Spielende.

"Das was hier durchschießt, als dieses Tor fällt, das ist das Besondere an dieser Meisterschaft", sagte Müller nach Abpfiff am Sky-Mikrofon.

Und er fügte an: "Ich glaube alle, die sich für Fußball interessieren, haben das Gefühl, dass wir es nicht verdient haben, weil unsere Rückrunde auf dem Platz und neben dem Platz so chaotisch war, aber so ist es jetzt."

Zum berichteten Aus von Kahn und Salihamidzic wollte er sich so kurz nach dem Jubelrausch nicht äußern, aber er verriet: "Nein, davon habe ich bis jetzt nichts gewusst."