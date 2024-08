Südkorea-Star Kim mit FC Bayern in der Heimat: "Fokus liegt jetzt auf ..."

Minjae Kim (27) und Trainer Vincent Kompany (38) bei der Pressekonferenz in Seoul. © Klaus Bergmann/dpa

"Den Club verlassen? Daran habe ich nie gedacht", sagt der 27 Jahre alte Innenverteidiger, der 2023 für rund 50 Millionen Euro vom damaligen italienischen Meister SSC Neapel nach München gewechselt ist.

Die in ihn gesetzten Erwartungen konnte er aber in der Premieren-Spielzeit nicht erfüllen.



"Mein Fokus liegt jetzt auf der Vorbereitung und der neuen Saison", sagt Kim auf der Südkorea-Reise des FC Bayern vor dem Testspiel gegen Tottenham Hotspur an diesem Samstag (13 Uhr/RTL/DAZN/Sky) im dann ausverkauften World Cup Stadium von Seoul.

Sein Plan sei es zudem, vom neuen Trainer Vincent Kompany, der als Spieler ein Top-Verteidiger unter anderem bei Manchester City war, zu lernen.

Ihm gefalle Kompanys Stil: "Er will, dass wir keine Eins-gegen-eins-Situationen verlieren." Kims Vertrag in München läuft bis 2028. In der Abwehr sind beim Münchner Kader in der laufenden Transferperiode noch personelle Änderungen geplant.