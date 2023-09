Tel wird zu Bayerns Super-Joker: "Der Junge macht Freude"

Sein Platz in der Start-Elf rückt immer näher: Bayern-Youngster Mathys Tel (18) traf gegen ManU sein erstes Champions-League-Tor. © Christof STACHE/AFP

Aber die wenigen Minuten genügten dem 18 Jahre alte Franzosen am Mittwochabend in der Münchner Arena, um in seinem sechsten Champions-League-Spiel erstmals in Europas Fußball-Königsklasse zu treffen. Es war der Treffer zum 4:2.



"Mathys macht es herausragend gut", lobte Trainer Thomas Tuchel (50) nach dem Spiel das Offensivtalent. Mit zwei Toren und einer Torvorlage hatte Tel bereits zuvor in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht.

Tuchel stellte Tel eine baldige Belohnung in Aussicht. "Es ist eine Frage der Zeit, wann er auch mal beginnt", sagte der 50 Jahre alte Coach zu einem Startelf-Einsatz des formstarken Angreifers.

Aktuell will Tuchel aber weiter auf Tels Joker-Lauf setzen. "Im Moment hat er diese Rolle, und die macht er extrem erfolgreich."

Tel sei als junger Spieler bei einem Topclub wie dem FC Bayern in der "Herausforderer-Rolle", erklärte sein Trainer. Und in dieser gehöre es nun mal dazu, "dass man aus wenigen Minuten viel machen muss".