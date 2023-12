Scheidung, Meditation, Internet-Verbot! Thomas Tuchel privat wie nie

Auf der Münchner Sportmesse ISPO am Donnerstag gab Thomas Tuchel vollkommen ungewohnte Einblicke in sein Leben außerhalb des Fußballplatzes.

München - Nanu, so offen kennt man Thomas Tuchel (50) gar nicht! Auf der Münchner Sportmesse ISPO gab der Trainer von Bayern München am Donnerstag vollkommen ungewohnte Einblicke in sein Leben abseits des Fußballplatzes. Zum Beispiel verriet er: Wie hält ein jahrelanger Spitzen-Coach eigentlich mentalen Belastungen stand?

Thomas Tuchel (50) ist seit zig Jahren einer der erfolgreichsten Fußballtrainer weltweit. © Sven Hoppe/dpa "Es ist nicht so schön, kritisiert zu werden, da bin ich wie jeder andere auch", eröffnete Thomas Tuchel das Thema "Kritik an seiner Arbeit" mit einer allzu menschlichen Sicht. "Der Kopf wird getriggert [...] Aber ich habe mich selbst trainiert, vom Internet wegzubleiben, nicht über mich selbst zu lesen. Das ist hart. Wenn du eine Siegesserie hast und auch gute Sachen über dich erwarten kannst." Außerdem sei das Auto der für ihn einzige ruhige Ort, an dem er telefoniere. Selbst für seine Liebsten sei der 50-Jährige schwer zu erreichen. Dennoch gestand der Top-Trainer: "Natürlich kriege ich Dinge mit." FC Bayern München Nur Gespräche oder sogar schon mehr? Xavi will Bayern-Star nach Barcelona locken Um nicht die Stärke in sich selbst und den Fokus zu verlieren, mache er Sport und Meditation am Morgen. Außerdem "versuche ich, früher ins Bett zu gehen, kein Netflix zu gucken, lieber ein Buch zu lesen". Tuchels Erfolgsrezept! Seit 15 Jahren ist der deutsche Trainer weltweit einer der Besten seiner Zunft, holte unter anderem die Bundesliga-Meisterschaft mit Bayern (2023) und die Champions League mit Chelsea (2021). Trotz der Erfolge seien öffentliche Diskussionen Teil des Geschäfts.

"In Paris zum Beispiel sind die Regeln ganz andere als hier in Deutschland [...], wenn ich hier bei Bayern höre, dass ein gewisses Verhalten eines bestimmten Spielers inakzeptabel ist, bringt mich das zum Lachen, weil ich denke: Ihr wisst nicht, womit wir in Paris zu tun hatten!"

